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Dünya Bankası'ndan uyarı: Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin yol açtığı gıda krizi yüz milyonlarca kişiyi yoksulluğa itiyor

21.04.2022 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BBC'ye konuşan Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin neden olduğu gıda krizinin "insani bir felakete" yol açabileceği uyarısında bulundu. David Malpass, gıda fiyatlarının rekor düzeyde artmasının yüz milyonlarca kişiyi yoksulluğa ittiğini ve yetersiz beslenenlerin sayısının da hızla arttığını söyledi.

Dünya Bankası'ndan uyarı: Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin yol açtığı gıda krizi yüz milyonlarca kişiyi yoksulluğa itiyor

BBC'ye konuşan Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin neden olduğu gıda krizinin "insani bir felakete" yol açabileceği uyarısında bulundu.

David Malpass, gıda fiyatlarının rekor düzeyde artmasının yüz milyonlarca kişiyi yoksulluğa ittiğini ve yetersiz beslenenlerin sayısının da hızla arttığını söyledi.

Dünya Bankası'nın tahminine göre gıda fiyatları bu yıl yüzde 37 artabilir.

David Malpass ise "Dünyada herkese yetecek miktarda gıda var. Stoklar tarihte görülmemiş düzeyde. Ancak paylaşımın ihtiyaçlar doğrultusunda yapılması gerekiyor" dedi.

Gıda krizinin tıpkı pandemi krizi gibi, en fazla dünyanın en yoksul kesimini etkileyeceğini söyleyen Malpass, bu kesimin yiyecek ve eğitim gibi temel ihtiyaçlar için gelirlerinin azalacağını belirtti.

Malpass ayrıca gelişmekte olan ülkelerin pandemi döneminde biriken borçlarını ödeyememelerinin "kriz içinde krize" yol açabileceği uyarısı da yaptı.

Dünya Bankası Başkanı David Malpass

'Borç krizi uyarısı önemli'

BBC Ekonomi Muhabiri Faysal Islam, röportaj yaptığı Dünya Bankası Başkanı'nın gelişmekte olan ülkelerin borç krizi konusunda endişelenmemiz gerektiğini söylemesinin oldukça önemli olduğunu söylüyor.

IMF ve Dünya Bankası toplantılarında zengin ülkeler, gelişmekte olan ekonomilere, pandemi sürecini aşmalarına yardımcı olmaları için aldıkları borçların ödenmesi konusunda endişelenmemeleri gerektiği mesajı vermişti.

Borçlu ülkeler, borçlarının silinip silinmeyeceğini merak ediyor.

Çin'in tek başına "Paris Kulübü" olarak bilinen borç veren Batılı ülkelerin tamamı kadar kredi alacağı olduğu biliniyor.

Dünya Bankası Başkanı David Malpass bu konuda, "(Çin'in) sözleşmelerinde şartlarının ifşa edilmesini önleyen maddelerin olması gibi, farklı koşulları var. Bu da bu borçları yeniden yapılandırmayı çok zorlaştırıyor" dedi.

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