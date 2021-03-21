Dünya Bilgisayar Mühendisleri Günü mesajları | Bilgisayar Mühendisleri Günü nedir?

21 Mart Dünya Bilgisayar Mühendisleri Günü bu sene de coşkuyla kutlanıyor. Bilgisayar mühendisleri ve geleceğimize yön veren yazılımcılar ilmek ilmek kod yazarak bizlerin hayatını kolaylaştırıyorlar. Peki Bilgisayar Mühendisleri ve Yazılımcılar hakkında paylaşabileceğiniz en güzel Dünya Bilgisayar Mühendisleri Günü mesajları neler?
Temelinde mühendislik, yaratıcı, pratik çözümler bulmak için bilimi kullanmakla ilgilidir. Asil bir meslektir. Mühendisler Günü Kutlu Olsun!
İnsanlık ve bilim yolunda yeteneklerini elleri vasata ile sanata dönüştüren tüm Bilgisayar Mühendislerinin 21 Mart Bilgisayar Mühendisler Günü Kutlu Olsun!
21Mart Dünya Bilgisayar Mühendisleri Günü Kutlu Olsun.
Bilim bilmekle ilgilidir; mühendislik yapmakla ilgilidir. – Henry Petroski
Bilgisayar Mühendisleri, dünyayı elleri ve beyinleriyle keşfeden kişilerdir.
Bilgisayar Mühendisleri zoru başaran kahramanlarımızdır. Günlük hayatta kullandığımız birçok şeyin arkasında onlar vardır!
Canım kardeşim, Dünya Bilgisayar Mühendisleri Gününü tebrik ederim. Başarılar daima seninle olsun. Seninle gurur duyuyorum.
Kodlama zor bir iştir, özveri gerektirir. Bir bilgisayar ekranına bakarak uzun geceler boyunca özveriyle çalışan tüm Bilgisayar Mühendisi kardeşlerimin günü kutlu olsun.
Yazılım, sanat ve mühendisliğin harika bir birleşimidir. – Bill Gates, Microsoft’un kurucu ortağı
Bilgisayar Mühendisliği alanı, 20. yüzyılın ortalarından beri modern tarihte tanık olunan teknolojik ve toplumsal ilerlemenin ana itici güçlerinden biri olmuştur.
Bilgisayar mühendisliği, donanım ve yazılım ürünlerini bir arada geliştirmek için mühendislik, matematik ve bilgisayar bilimleri alanlarını bütünleştiren bir disiplindir.
Tüm Bilgisayar Mühendisi ve yazılımcı kadınların günü kutlu olsun. Her alanda olduğu gibi yazılım alanında da kendini gösteren ve başarılara imza atan tüm kadınlar iyi ki varsınız!
Hata ayıklama, ilk etapta kodu yazmaktan iki kat daha zordur. Bu nedenle, kodu olabildiğince akıllıca yazarsanız, tanımı gereği hata ayıklamak için yeterince akıllı değilsinizdir. -Brian W. Kernighan
Ben bir Mühendisim. İnsanlığa hayalleri gerçekleştirerek hizmet ediyorum. Mühendisler Günü Kutlu Olsun!
Bilgisayarı ilmek ilmek dokuyarak harikalar yaratan tüm Bilgisayar Mühendislerinin bu özel günü kutlu olsun.
Bilgisayar mühendisleri devre kartı, klavye, çip, analog sensör, modem ve yazıcılar dahil olmak üzere bilgisayar ekipman ve donanımlarının araştırılması, tasarlanması, geliştirilmesi ve test edilmesi işlemlerinden sorumludurlar. Temel olarak yazılım, programlama ve algoritma ile ilgilenirler.
Mevcut test araçlarını ve teknolojiyi kullanarak düzenli donanım testleri gerçekleştirirler. Düzenli bakım faaliyetleri yaparlar ve bilgisayar donanımı sorunlarını giderirler. Mevcut bilgisayar ekipmanını güncellemek ve yeni teknolojiyi eski olan ekipmanlara entegre etmek gibi bazı sorumlulukları da vardır.