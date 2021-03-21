Dünya Bilgisayar Mühendisleri Günü mesajları | Bilgisayar Mühendisleri Günü nedir?

Bilgisayar Mühendisleri zoru başaran kahramanlarımızdır. Günlük hayatta kullandığımız birçok şeyin arkasında onlar vardır!

İnsanlık ve bilim yolunda yeteneklerini elleri vasata ile sanata dönüştüren tüm Bilgisayar Mühendislerinin 21 Mart Bilgisayar Mühendisler Günü Kutlu Olsun!

Temelinde mühendislik, yaratıcı, pratik çözümler bulmak için bilimi kullanmakla ilgilidir. Asil bir meslektir. Mühendisler Günü Kutlu Olsun!

21 Mart Dünya Bilgisayar Mühendisleri Günü bu sene de coşkuyla kutlanıyor. Bilgisayar mühendisleri ve geleceğimize yön veren yazılımcılar ilmek ilmek kod yazarak bizlerin hayatını kolaylaştırıyorlar. Peki Bilgisayar Mühendisleri ve Yazılımcılar hakkında paylaşabileceğiniz en güzel Dünya Bilgisayar Mühendisleri Günü mesajları neler?

Kodlama zor bir iştir, özveri gerektirir. Bir bilgisayar ekranına bakarak uzun geceler boyunca özveriyle çalışan tüm Bilgisayar Mühendisi kardeşlerimin günü kutlu olsun.

Yazılım, sanat ve mühendisliğin harika bir birleşimidir. – Bill Gates, Microsoft’un kurucu ortağı

Bilgisayar Mühendisliği alanı, 20. yüzyılın ortalarından beri modern tarihte tanık olunan teknolojik ve toplumsal ilerlemenin ana itici güçlerinden biri olmuştur.

Bilgisayar mühendisliği, donanım ve yazılım ürünlerini bir arada geliştirmek için mühendislik, matematik ve bilgisayar bilimleri alanlarını bütünleştiren bir disiplindir.

Tüm Bilgisayar Mühendisi ve yazılımcı kadınların günü kutlu olsun. Her alanda olduğu gibi yazılım alanında da kendini gösteren ve başarılara imza atan tüm kadınlar iyi ki varsınız!

Hata ayıklama, ilk etapta kodu yazmaktan iki kat daha zordur. Bu nedenle, kodu olabildiğince akıllıca yazarsanız, tanımı gereği hata ayıklamak için yeterince akıllı değilsinizdir. -Brian W. Kernighan

Ben bir Mühendisim. İnsanlığa hayalleri gerçekleştirerek hizmet ediyorum. Mühendisler Günü Kutlu Olsun!