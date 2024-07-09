Dünya bu olayı konuşuyor! İş yüküne dayanamayan robot intihar etti

Güney Kore’de Gumi Belediyesi’nde “Robot Süpervizörü” olarak çalışan robot, bilim dünyasında büyük bir tartışma yarattı. Robotun kendini merdivenden aşağı atarak intihar etmesi Güney Kore’nin ilk “robot intiharı” olarak kayıtlara alındı.

Gumi Belediyesi’nde yaşanan sıra dışı olayda, robotun olaydan önce önce farklı davranışlarda bulunduğu ve görünmeyen bir şeye odaklanarak aynı noktada dönmeye başladığı belirtildi. Kısa bir süre sonra ise, iki metrelik bir merdivenden kendini aşağı atarak yerde hareketsiz halde kaldı.

Pek çok robotun belirli aralıklarla çalışan ve birden fazla katla ilgilenen robot, sabah 9’dan akşam 4’e kadar molasız çalışıyordu. Katlar arasında geçiş yaparken ise asansör kullanıyordu.

Belediye meclisi yetkilileri tarafından hızla toplanarak analize gönderilen robotun parçaları üzerinde yapılan çalışmada, görülen dengesiz davranışının nedeni hala bilinmiyor.

HER ON ÇALIŞANA BİR ROBOT DÜŞÜYOR

Olayla ilgili yapılan araştırmalarda bu durumun nedenin ‘‘aşırı çalıştırılmak” olduğu iddia edildi. Teknoloji ve robot yoğunluğunda dünya lideri olan Güney Kore’de her on çalışanla bir robot ilgileniyor.

Söz konusu olay insanlarla robotların daha çok iş birliği yaptığı bir gelecekte yaşanabilecek olası sorunlar dışında, robot çalışanların refahı için düzenlemelere ihtiyaç olup olmadığına dair tartışmaları gündeme getirdi.







