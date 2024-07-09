HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Dünya bu olayı konuşuyor! İş yüküne dayanamayan robot intihar etti

Dünya bu olayı konuşuyor! İş yüküne dayanamayan robot intihar etti

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
09.07.2024 12:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Kore çalışma saatlerinin yüküne dayanamayan “Robot Süpervizörü” olarak çalışan robot kendini merdivenden atarak intihar etti. Olay öncesinde robotun sıra dışı davranışlarda bulunduğu belirtildi.

Dünya bu olayı konuşuyor! İş yüküne dayanamayan robot intihar etti

Güney Kore’de Gumi Belediyesi’nde “Robot Süpervizörü” olarak çalışan robot, bilim dünyasında büyük bir tartışma yarattı. Robotun kendini merdivenden aşağı atarak intihar etmesi Güney Kore’nin ilk “robot intiharı” olarak kayıtlara alındı.
Gumi Belediyesi’nde yaşanan sıra dışı olayda, robotun olaydan önce önce farklı davranışlarda bulunduğu ve görünmeyen bir şeye odaklanarak aynı noktada dönmeye başladığı belirtildi. Kısa bir süre sonra ise, iki metrelik bir merdivenden kendini aşağı atarak yerde hareketsiz halde kaldı.

Pek çok robotun belirli aralıklarla çalışan ve birden fazla katla ilgilenen robot, sabah 9’dan akşam 4’e kadar molasız çalışıyordu. Katlar arasında geçiş yaparken ise asansör kullanıyordu.

Belediye meclisi yetkilileri tarafından hızla toplanarak analize gönderilen robotun parçaları üzerinde yapılan çalışmada, görülen dengesiz davranışının nedeni hala bilinmiyor.

int

HER ON ÇALIŞANA BİR ROBOT DÜŞÜYOR

Olayla ilgili yapılan araştırmalarda bu durumun nedenin ‘‘aşırı çalıştırılmak” olduğu iddia edildi. Teknoloji ve robot yoğunluğunda dünya lideri olan Güney Kore’de her on çalışanla bir robot ilgileniyor.

Söz konusu olay insanlarla robotların daha çok iş birliği yaptığı bir gelecekte yaşanabilecek olası sorunlar dışında, robot çalışanların refahı için düzenlemelere ihtiyaç olup olmadığına dair tartışmaları gündeme getirdi.


Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiMSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Düzce - Bolu Dağı gerilimi tam gaz devam ediyor! Tanju Özcan'a gönderme: 'Aracını şoförün kullansın, anladın sen onu'Düzce - Bolu Dağı gerilimi tam gaz devam ediyor! Tanju Özcan'a gönderme: 'Aracını şoförün kullansın, anladın sen onu'
İBB Tülay Makbule Garipoğlu'na indirimli ev mi sattı? İBB Tülay Makbule Garipoğlu'na indirimli ev mi sattı?
Anahtar Kelimeler:
İntihar robot
En Çok Okunan Haberler
Kulübünden izin çıktı! Merih Demiral Süper Lig devine çok yakın

Kulübünden izin çıktı! Merih Demiral Süper Lig devine çok yakın

SON DAKİKA: Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Milyonların nabzını yükselten en somut adım: 3 sendikadan 10 maddelik ortak bildiri

SON DAKİKA: Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Milyonların nabzını yükselten en somut adım: 3 sendikadan 10 maddelik ortak bildiri

Ankara bu düğünü konuşuyor: Nikah masasında bir araya geldiler

Ankara bu düğünü konuşuyor: Nikah masasında bir araya geldiler

İş yüküne dayanamayan robot intihar etti

İş yüküne dayanamayan robot intihar etti

Ersan Şen ağzını açtığına bile bin pişman

Ersan Şen ağzını açtığına bile bin pişman

Muğla'da 4.4 büyüklüğünde deprem!

Muğla'da 4.4 büyüklüğünde deprem!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.