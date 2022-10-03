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  4. Dünya bu olayı konuşuyor! IŞİD'li teröristleri aslan yedi

Dünya bu olayı konuşuyor! IŞİD'li teröristleri aslan yedi

03.10.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mozambik'ten gelen bir haber dünyanın gündemine oturdu. Ülkenin kuzeyinde, hükümet yanlısı güçlerin IŞİD'e biat eden El-Şebab ile savaştığı bölgede vahşi aslanlar, yılanlar, timsahlar ve bufaloların çok sayıda IŞİD'li teröristleri öldürdüğü iddia edildi.

Dünya bu olayı konuşuyor! IŞİD'li teröristleri aslan yedi

The Times'ın haberine göre Mozambik'in Cabo Delgado'daki Quissanga bölgesinin yerel polis şefi Bernardino Rafael, yaptığı açıklamada El-Şebab adıyla bilinen cihatçı savaşçıların ölüm oranlarında vahşi hayvanların büyük payı olduğunu söyledi.

HAYVANLAR SALDIRDI

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Rafael, "Bazıları güçlerimizin kurşunlarıyla vurularak öldü, ancak diğerleri yılan, bufalo, aslan ve hatta timsah gibi hayvanların saldırılarıyla öldü" diye konuştu.

16 TERÖRİST ÖLDÜ

Quissanga bölgesinde 16 teröristin öldürüldüğünü açıklayan polis şefi, bu kişilerin kaçının vahşi hayvanların saldırısı sonucu öldüğü ile ilgili bir bilgi verilmedi.

SAKLANMAK İÇİN KULLANIYORLAR

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Kaçak avlanma ve insan müdahalesine rağmen hala büyük bir fil, aslan ve leopar popülasyonuna ev sahipliği yapan bölgenin ormanlarının yine de IŞİD'li teröristler tarafından saklanmak amacıyla kullanıldığı açıklandı.


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Anahtar Kelimeler:
Mozambik terörist aslan
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