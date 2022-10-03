Dünya bu olayı konuşuyor! IŞİD'li teröristleri aslan yedi

The Times'ın haberine göre Mozambik'in Cabo Delgado'daki Quissanga bölgesinin yerel polis şefi Bernardino Rafael, yaptığı açıklamada El-Şebab adıyla bilinen cihatçı savaşçıların ölüm oranlarında vahşi hayvanların büyük payı olduğunu söyledi.
Rafael, "Bazıları güçlerimizin kurşunlarıyla vurularak öldü, ancak diğerleri yılan, bufalo, aslan ve hatta timsah gibi hayvanların saldırılarıyla öldü" diye konuştu.
Quissanga bölgesinde 16 teröristin öldürüldüğünü açıklayan polis şefi, bu kişilerin kaçının vahşi hayvanların saldırısı sonucu öldüğü ile ilgili bir bilgi verilmedi.
Kaçak avlanma ve insan müdahalesine rağmen hala büyük bir fil, aslan ve leopar popülasyonuna ev sahipliği yapan bölgenin ormanlarının yine de IŞİD'li teröristler tarafından saklanmak amacıyla kullanıldığı açıklandı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum