Dünya bu olayı konuşuyor! IŞİD'li teröristleri aslan yedi

The Times'ın haberine göre Mozambik'in Cabo Delgado'daki Quissanga bölgesinin yerel polis şefi Bernardino Rafael, yaptığı açıklamada El-Şebab adıyla bilinen cihatçı savaşçıların ölüm oranlarında vahşi hayvanların büyük payı olduğunu söyledi.

HAYVANLAR SALDIRDI

Rafael, "Bazıları güçlerimizin kurşunlarıyla vurularak öldü, ancak diğerleri yılan, bufalo, aslan ve hatta timsah gibi hayvanların saldırılarıyla öldü" diye konuştu.

16 TERÖRİST ÖLDÜ

Quissanga bölgesinde 16 teröristin öldürüldüğünü açıklayan polis şefi, bu kişilerin kaçının vahşi hayvanların saldırısı sonucu öldüğü ile ilgili bir bilgi verilmedi.

SAKLANMAK İÇİN KULLANIYORLAR

Kaçak avlanma ve insan müdahalesine rağmen hala büyük bir fil, aslan ve leopar popülasyonuna ev sahipliği yapan bölgenin ormanlarının yine de IŞİD'li teröristler tarafından saklanmak amacıyla kullanıldığı açıklandı.



