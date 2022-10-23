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Dünya bu oyun ile çalkalanıyor! Herkes şaşkın: Sanki gerçek

23.10.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Call of Duty: Modern Warfare 2'nin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Dünyaca ünlü Call of Duty serisinin yeni oyunu olan Modern Warfare 2'nin Amsterdam bölümünden alınan bu görüntüler görenler tarafından gerçek sanıldı. Grafik kalitesiyle herkesi şaşırtan oyun dünya çapında konuşulmayı başardı.

Herkes Call of Duty: Modern Warfare 2'yi konuşuyor. Dünyaca ünlü Call of Duty serisinin yeni oyunu olan Modern Warfare 2, 28 Ekim'de çıkacak ancak daha çıkmadan grafikleriyle herkesi etkilemeyi başardı. Call of Duty: Modern Warfare 2'nin Amsterdam’da geçtiği bir bölümden alınan görüntüler gerçekçiliğiyle hem sosyal medyayı hem de oyunseverleri şaşkına çevirdi.

CALL OF DUTY: MODERN WARFARE 2 DÜNYA GÜNDEMİNDE

Erken erişime açılan hikâye modundan paylaşılan Call of Duty: Modern Warfare 2 görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Bunu, oyunun gerçeğinden ayırt etmekte zorlanılan grafikleri sağladı. Modern Warfare 2'nin grafik kalitesine "sanki gerçek" şeklinde yorumlar da geldi. Hatta gerçek Amsterdam ile oyundaki Amsterdam görüntülerinin aynı olduğunu söyleyenler dahi oldu.

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NE ZAMAN ÇIKACAK, FİYATI NE KADAR?

Call of Duty: Modern Warfare 2 Steam'de 28 Ekim'de çıkacak. Oyunun Steam'deki başlangıç fiyatı 1,099 TL olarak belirlendi.

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