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Dünya bu sözleri konuşuyor! Netanyahu açıkladı: 'Saldırı emri verdik'

07.02.2024 21:48 | Son Güncelleme:
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İsrail ve Hamas arasında ateşkese yönelik görüşmeler sürüyordu. Netanyahu yaptığı açıklamada Hamas'ın isteklerini kabul etmenin İsrail için yeni bir kıyıma yol açacağını savundu. Açıklamasında Netanyahu Gazze'nin güneyindeki Rafah kentine saldırıya hazırlanması için orduya emir verdiklerini söyledi.

Dünya bu sözleri konuşuyor! Netanyahu açıkladı: 'Saldırı emri verdik'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın ateşkes teklifine ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

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"YENİ BİR KIYIMA YOL AÇACAK"

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin ailelerine seslenen Netanyahu, Hamas'ın taleplerinin "gerçek dışı" olduğunu savunarak, askeri baskıyı sürdürmenin esirleri getirmek için tek seçenek olduğunu, Hamas'ın taleplerini kabul etmenin esirleri serbest bırakmayacağını, "bilakis yeni bir kıyıma yol açacağını" ileri sürdü.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırıların birkaç ay içinde sonuç vereceğini iddia ederek hedeflerinden dönmeyeceklerini kaydetti.

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Hamas'a karşı zafere yakın olduklarını Blinken'a aktardığını dile getiren Netanyahu, bu zaferin Orta Doğu'da yansımaları olacağını vurguladı.

SALDIRI TALİMATI

Netanyahu, Gazze'nin güneyinde 1 milyondan fazla yerinden edilmiş Filistinli sivilin sığındığı Refah kentine ilişkin de, "İsrail ordusuna Refah ve merkez kamplarda saldırıya hazırlanması için talimat verdik." diye konuştu.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsrail netanyahu
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