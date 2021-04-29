Dünya Dilek Günü nedir? İşte Dilek Günü mesajları | Dünya Dilek Günü Çocukların umudu oluyor

Dünya Dilek Günü, Make-A-Wish® Türkiye’nin (Bir Dilek Tut Derneği) temsilcisi olduğu, dünyanın en büyük dilek gerçekleştirme organizasyonu Make-A-Wish® Uluslararası Vakfı tarafından 11 yıl önce kutlanmaya başlandı. Derneğin 29 Nisan 1980 tarihinde, Lösemi hastası olan Chris Grecious’ın Polis olma dileğini gerçekleştirmesi ile başladığı serüvenin 30. Yılında 29 Nisan tarihi “Dünya Dilek Günü” olarak ilan edildi. Bu amaçla tüm ülkelerde aynı gün çocukluk çağı kanseri, organ yetmezliği, bağışıklık sisteminin çökmesi gibi zor ve travmatik tedavi süreçleri olan hastalıklar ile mücadele eden çocukların dileklerinin gerçekleştirilebilmesi ve onlara farkındalık oluşturmak için organizasyonlar düzenleniyor.

Dünyanın 51 ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de 29 Nisan 2010’den beri Dünya Dilek Günü çeşitli etkinlikler kutlamaya devam ediyor. Hayati tehlikesi olan hastalıklarla mücadele eden çocuklara yönelik uluslararası bir oluşum olan Make-A-Wish® Türkiye (Bir Dilek Tut Derneği) bu yılki kampanyasını “Dilek Umutla Başlar, Umut Seninle Başlar” sloganıyla duyurdu. Dernek bu kampanya ile Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde hayati hastalıklarla savaşan çocuklara farkındalık oluşturmak ve onlara bu mücadelelerinde savaşma gücü verebilmek için hem bireylerin hem de şirketlerin desteğini almayı hedefliyor.

Kampanya kapsamında bireyler https://fonzip.com/birdilektut/kampanya/29-ni-san-dunya-dilek-gunu linki üzerinden dilek çocuklarına bağışta bulunabiliyor. Şirketler ise hem sosyal medyalarından yapacakları paylaşımlarla hem de bağış yaparak dilek çocuklarına destek olabilecekler.

DÜNYA DİLEK GÜNÜ AMACI

Dünya Dilek Günü kutlamalarının amacı hakkında bilgi veren Make-A-Wish® Türkiye (Bir Dilek Tut) CEO’su Füsun Kuran “Bu yıl hepimiz umut için beklemenin nasıl bir his olduğunu anladık. O korku ve yalnızlık Dilek Çocuklarımıza tanıdık geliyor. Onlar hayallerini gerçekleşmesini bekliyorlar. Hayati tehlikesi olan hastalıklarla savaşan çocuklar; yaşamlarını çok uzun süre hastane odaları, hastalığın yan etkileri, ağır ilaçlar, ağrılar gibi travmatize birçok faktörle birlikte geçiriyorlar. Çocuklarımızın imkansız olarak gördükleri dileklerini gerçekleştirerek amacımız; yaptığımız tüm süreçler ile çocuğa kaybettiği hayal gücünü tekrar kazandırabilmek, hayatında coşku ve umut yaratabilmek, "imkânsız" kavramını zihninden silebilmek. Bunu başardığınızda dilek çocuğu bu imkânsız dileğim gerçekleştiğine göre hastalığımı da yenebilirim diye düşünmeye ve umutlanmaya başlıyor. Biz de Dünya Dilek Günü kampanyamız ile dileğin pozitif gücünü ve enerjisini toplumla paylaşmak, yarınlar için umutları canlı tutup, daha fazla dilek gerçekleştirebilmek için toplumda bilinirliği arttırmak istiyoruz. Bilinirliğin artması sosyal sorumluluk sahibi bireysel ve kurumsal bağışçıların çoğalmasına destek oluyor” dedi.