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Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 12,5 milyonu aştı

DÜNYA HABERLERİ  | 10.07.2020 21:59 | Son Güncelleme

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 12 milyonu geçti.

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 12,5 milyonu aştı

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Kovid-19'a yakalananların sayısı 12 milyon 509 bin 505'e ulaştı.

Vakaların en fazla görüldüğü ABD'de 3 milyon 354 bin 822 kişi Kovid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Brezilya (1 milyon 768 bin 970), Hindistan (821 bin 493), Rusya (713 bin 936), Peru (316 bin 448), Şili (309 bin 274), İspanya (300 bin 988), İngiltere (288 bin 133), Meksika (282 bin 283), İran (252 bin 720), Pakistan (243 bin 599), İtalya (242 bin 639), Güney Afrika (238 bin 339) ve Suudi Arabistan (226 bin 486) oldu.

Türkiye'deki vaka sayısı 210 bin 965'e ulaştı.

Vaka sayısı 70 bini aşan diğer ülkeler şöyle sıralandı:

"Almanya (199 bin 335), Bangladeş (178 bin 443), Fransa (170 bin 752), Kolombiya (133 bin 973), Kanada (107 bin 21), Katar (102 bin 630), Arjantin (90 bin 693), Çin (83 bin 585), Mısır (79 bin 254), İsveç (74 bin 333), Irak (72 bin 460) ve Endonezya (72 bin 347)."

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle 559 bin 694 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19'a yakalanan 7 milyon 292 bin 231 kişi iyileşti, halen 4 milyon 657 bin 580 hasta tedavi görüyor.

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