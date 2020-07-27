HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dünya genelinde koronaya bağlı can kayıpları 650 bini geçti

Dünya genelinde koronaya bağlı can kayıpları 650 bini geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2020 21:46 | Son Güncelleme

Dünya genelinde etkisini arttırmaya devam eden koronavirüs salgınında can kaybı 653 bin 343’e yükseldi.

Dünya genelinde koronaya bağlı can kayıpları 650 bini geçti

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını hızla yayılmaya devam ediyor. Dünya genelinde koronaya bağlı can kayıpları 653 bin 343’e yükseldi. Toplam vaka sayısı 16 milyon 483 bin 815’e, iyileşenlerin sayısı ise 10 milyon 94 bin 198’e ulaştı.

BAZI ÜLKELERDE İKİNCİ DALGA ENDİŞESİ YAŞANIYOR

Salgının küresel anlamda hızla yayılmaya devam etmesi nedeni ile birçok ülke kısıtlamaları geri getirmeye başladı. Bazı ülkelerde ise ikinci dalga endişesi yaşanıyor.

Salgının merkez üssü konumunda bulunan ABD’de toplam vaka sayısı 4 milyon 375 bin 73’e, toplam can kaybı ise 149 bin 864’e yükseldi. ABD’nin ardından en fazla etkilenen ülke olan Brezilya’da toplam vaka sayısı 2 milyon 419 bin 901’e, toplam can kaybı 87 bin 52’ye ulaştı.

Salgından en fazla etkilenen üçüncü ülke olan Hindistan’da ise toplam vaka sayısı 1 milyon 479 bin 263’e, toplam can kaybı 33 bin 436’ya yükseldi. Hindistan’ın ardından salgından en fazla etkilenen dördüncü ülke olan Rusya’da toplam vaka sayısı 818 bin 120’ye, toplam can kaybı 13 bin 354’e ulaştı. Salgından en fazla etkilenen beşinci ülke olan Güney Afrika’da toplam vaka sayısı 445 bin 433’e, toplam can kaybı 6 bin 769’a yükseldi.

Dünyada salgın nedeni ile yaşanan can kaybında ABD ve Brezilya’nın ardından üçüncü sırada yer alan İngiltere’de ise toplam vaka sayısı 300 bin 111’e, toplam can kaybı 45 bin 759’a ulaştı. İngiltere’nin ardından can kaybında dördüncü sırada yer alan Meksika’da toplam vaka sayısı 390 bin 516’ya, toplam can kaybı 43 bin 680’e yükseldi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç olay! Eniştesini kalbinden ve sırtında bıçakladı Korkunç olay! Eniştesini kalbinden ve sırtında bıçakladı
Bir ilde 15 günlük 'koronavirüs' yasağıBir ilde 15 günlük 'koronavirüs' yasağı
Yeni Ford Tourneo Custom özellikleri ve fiyatıYeni Ford Tourneo Custom özellikleri ve fiyatı

En Çok Okunan Haberler

Ercüment Ovalı’dan koronavirüs aşısı hakkında yeni açıklama

Ercüment Ovalı’dan koronavirüs aşısı hakkında yeni açıklama

Cinsel ilişki skandalının ardından koronavirüs vakaları patladı

Cinsel ilişki skandalının ardından koronavirüs vakaları patladı

Ünlü haberci Müge Anlı'ya rakip geliyor! Çok iddialı...

Ünlü haberci Müge Anlı'ya rakip geliyor! Çok iddialı...

Yılın aşk bombası! Aynı koyda yakalandılar

Yılın aşk bombası! Aynı koyda yakalandılar

'En fazla vaka olan ilçeyiz artık nasıl uyarabilirim bilmiyorum'

'En fazla vaka olan ilçeyiz artık nasıl uyarabilirim bilmiyorum'

'Telefonu açtım, şifreyi girerken elim titriyordu'

'Telefonu açtım, şifreyi girerken elim titriyordu'

İlginizi Çekebilir

MSB işçi kura sonuçları açıklandı mı? MSB İşkur kura sonuçları!

MSB işçi kura sonuçları açıklandı mı? MSB İşkur kura sonuçları!

Askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Şehit ve yaralılar var

Askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Şehit ve yaralılar var

Erdoğan talimat verdi: Bina boşaltılıyor

Erdoğan talimat verdi: Bina boşaltılıyor

Bir cenaze 2 düğün mahalleyi karantinaya aldırdı

Bir cenaze 2 düğün mahalleyi karantinaya aldırdı

Gelinini tilki zannedip av tüfeğiyle öldürdü

Gelinini tilki zannedip av tüfeğiyle öldürdü

Diğer Haberler
Bakırköy Belediyesi'ne haciz işlemi!

Bakırköy Belediyesi'ne haciz işlemi!

Ekmek yapmak için bir araya gelmişler! Kayseri'de 10 ev koronavirüs karantinasına alındı

Koronavirüsü umursamamanın bedeli ağır oldu! 10 ev karantinada

Türkiye rekoru kıran Dora Göksal'a 346 ceviz hediye

Türkiye rekoru kırdı, verilen ödül şaşırttı!

Denizli Valiliği'nden 15 günlük 'koronavirüs' yasağı

Bir ilde 15 günlük 'koronavirüs' yasağı

Mezar taşını dahi çalan define avcılarına polis operasyonu

Mezar taşını dahi çaldılar

27 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

27 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.