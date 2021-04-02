HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 130 milyonu geçti

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 130 milyonu geçti

02.04.2021 00:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 130 milyonu aştı.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 130 milyonu geçti

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya çapındaki Kovid-19 salgınında tespit edilen vaka sayısı 130 milyon 82 bin 99'a yükseldi.

EN FAZLA VAKA ABD'DE

ABD, 31 milyon 229 bin 639 ile en fazla vakanın olduğu ülke konumunda bulunuyor.

Vaka sayısında bu ülkeyi 12 milyon 334 bin 844 ile Brezilya, 12 milyon 302 bin 92 ile Hindistan, 4 milyon 695 bin 82 ile Fransa, 4 milyon 554 bin 264 ile Rusya, 4 milyon 350 bin 266 ile İngiltere, 3 milyon 607 bin 83 ile İtalya, 3 milyon 357 bin 988 ile Türkiye, 3 milyon 291 bin 394 ile İspanya, 2 milyon 854 bin 137 ile Almanya, 2 milyon 406 bin 377 ile Kolombiya, 2 milyon 356 bin 970 ile Polonya, 2 milyon 348 bin 821 ile Arjantin, 2 milyon 238 bin 887 ile Meksika, 1 milyon 897 bin 314 ile İran, 1 milyon 691 bin 737 ile Ukrayna, 1 milyon 549 bin 451 ile Güney Afrika, 1 milyon 548 bin 807 ile Peru, 1 milyon 539 bin 617 ile Çekya, 1 milyon 517 bin 854 ile Endonezya, 1 milyon 280 bin 443 ile Hollanda ve 1 milyon 3 bin 406 ile Şili izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 2 milyon 838 bin 22 kişi yaşamını yitirdi, 104 milyon 752 bin 420 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Halen 22 milyon 491 bin 657 Kovid-19 hastası tedavi altında bulunuyor.

(AA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taşla sopalarla dövüldü! Tecavüz eden adamla beline ip bağlanıp dolaştırıldı Taşla sopalarla dövüldü! Tecavüz eden adamla beline ip bağlanıp dolaştırıldı
Bıçaklı şahıs Mekke’de DEAŞ yanlısı sloganlar attıBıçaklı şahıs Mekke’de DEAŞ yanlısı sloganlar attı
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Son Dakika: 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Son Dakika: Dışişleri'nden ABD'ye 'Gülen hareketi' tepkisi

Son Dakika: Dışişleri'nden ABD'ye 'Gülen hareketi' tepkisi

Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

Salgının seyrini değiştirecek gelişme: Başvurular yapıldı

Salgının seyrini değiştirecek gelişme: Başvurular yapıldı

Diğer Haberler

Mekke’de DEAŞ yanlısı sloganlar atan bıçaklı şahıs gözaltına alındı

Bıçaklı şahıs Mekke’de DEAŞ yanlısı sloganlar attı

ABD Başkanı Biden dini liderlerden Kovid-19 aşısına teşvik konusunda yardım istedi

Biden'dan dini liderlere çağrı

Maske takmayanlara 'ördek yürüyüşü' cezası

Maske takmayanlara 'ördek yürüyüşü' cezası

Şili Kovid-19 nedeniyle 5 Nisan’dan itibaren tüm sınırlarını kapatacak

O ülke tüm sınırlarını kapatıyor

Belçika'da 1 Nisan şakası olarak duyurulan festival gerçeğe dönüşünce polis müdahale etti

Belçika'da 1 Nisan şakası olarak duyurulan festival gerçeğe dönüşünce polis müdahale etti

Ukrayna'dan Rusya'yla gerginlikte 'diplomasi' çağrısı

Açıklamalar peş peşe geldi: Son yılların en ciddisi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.