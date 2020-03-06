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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı 97 bini aştı

DÜNYA HABERLERİ  | 06.03.2020 10:45 | Son Güncelleme

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 97 bini geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı 97 bini aştı

Kovid-19 salgınında toplam 3 bin 386 kişi yaşamını yitirdi. Çin ana karasında 3 bin 42, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2, İtalya'da 148, İran'da 107, Güney Kore'de 43, Japonya'da 12, ABD'de 11, Fransa'da 7, Irak 3, İspanya 3, Avustralya 2, İsviçre, İngiltere, San Marino, Tayland, Tayvan ve Filipinler'de de birer kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Çin ana karasında 80 bin 552, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 104 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 44 kişide Kovid-19 tespit edildi. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı 97 bini aştı.

Kovid-19 görüldüğü bildirilen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiler şöyle:

"Güney Kore 6 bin 284, İtalya 3 bin 858, İran 3 bin 513, Japonya 1054, Fransa 423, Almanya 400, İspanya 261, ABD 160, Singapur 117, İngiltere 115, İsviçre 111, İsveç 88, Hollanda 82, Avustralya 61, Norveç 59, Kuveyt 58, Bahreyn 52, , Malezya 50, Belçika 50, Tayland 47, Kanada 45, Avusturya 41, Irak 35, Hindistan 31, Birleşik Arap Emirlikleri 28, İzlanda 26, San Marino 21, Cezayir 17, Vietnam 16, Danimarka 15, İsrail 15, Lübnan 15, Umman 15, Ekvador 13, İrlanda 13, Hırvatistan 10, Yunanistan 10, Katar 8, Çekya 8, Finlandiya 7, Meksika 6, Belarus 6, Portekiz 6, Romanya 6, Pakistan 5, Senegal 4, Rusya 3, Filipinler 3, Azerbaycan 3, Gürcistan 3, Brezilya 3, Yeni Zelanda 3, Şili 3, Endonezya 2, Mısır 2, Estonya 2, Suudi Arabistan 2, Macaristan 2, Afganistan 1, Fas 2, Andorra 1, Ermenistan 1, Kamboçya 1, Dominik Cumhuriyeti 1, Ürdün 1, Litvanya 1, Letonya 1, Lüksemburg 1, Lihtenştayn 1, Monako 1, Nepal 1, Nijerya 1, Sri Lanka 1, Tunus 1, Arjantin 1, Ukrayna 1, Polonya 1, Slovenya 1."

Diğer yandan, dünya genelinde virüs teşhisi konan 55 bin 186 kişi, tedavisinin ardından iyileşerek taburcu oldu.

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Anahtar Kelimeler:
çin Kovid-19 yeni tip koronavirüs

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