Dünya genelindeki vakalar Çin'dekinden fazla!

Başarılı karantina uygulaması Koronavirüsün (Covid-19) merkez üssü olan Çin’de oldukça başarılı şekilde yürütüldü.

Kurulan sistem o kadar başarılı oldu ki Çin dışındaki ülkelerde günlük vaka ve ölüm oranları Çin’i geçmiş durumda.

Şu an dünyada Çin dışında doğrulanmış koronavirüs vakası sayısı 88 bin. Virüsün merkez üssü Çin’de ise 81 bin vaka var.

Tüm olumsuz gelişmelere rağmen iyileşenlerin sayısı da yükselişe geçmiş durumda.

Çin’de Şubat ayında günde yaklaşık 4 bin vaka bildirilirken, 15 Mart’ta sadece 16 vaka bildirildi.

Johns Hopkins Üniversitesi’nin yaptığı araştırmaya göre dünya genelinde 77 bin kişi iyileşti.



