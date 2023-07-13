Dünya gündemine bomba gibi düşmüştü: Rusya Wagner'in orduya teslim olduğu anları paylaştı! Tanklar, topçu silahları ve zırhlı araçlar...

Rusya-Ukrayna savaşında Wagner'in ayaklanıp Moskova'ya ilerlemesi gündem olmuştu. Wagner lideri Prigojin, Rus ordusunun Wagner kamplarını vurduğunu iddia edip başlattığı kalkışmada dünyanın gözü yaşanan gelişmelere çevrilmişti. Krizin aşılmasının akabinde Kremlin'den itiraf niteliğinde bir açıklamalar yapılmış, Wagner'le Kremlin'le 29 Haziran'da isyan öncesinde görüştüğü ortaya çıkmıştı.

TESLİM OLMA ANLARI YAYIMLANDI

Paralı asker grubu Wagner tarafından Rus ordusuna teslim edilen silah ve mühimmatların görüntüleri yayımlandı.

Geçtiğimiz ayın sonlarında Moskova yönetimine karşı kalkışma girişiminde bulunan paralı asker grubu Wagner, yüzlerce ton silah, teçhizat ve mühimmatlarını Rus ordusuna teslim etti.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Wagner'den alınan mühimmatlar gösterilirken, görüntülerde tank ve zırhlı araçlar ile topçu silahları dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre 2 bin askeri teçhizat, 20 bin adet hafif silah ve 2 buçuk tondan fazla mühimmat Rus ordusuna teslim edildi.

