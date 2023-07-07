Dünya kavruluyor... Hava sıcaklığında rekor üstüne rekor! Uzmanlardan yeni uyarı geldi: "Daha da artacak..."

Küresel ortalama sıcaklığın 17,01 derece olarak ölçüldüğü 3 Temmuz, dünyada bu zamana kadarki en sıcak gün olarak kayıtlara geçmişti. Henüz 24 saat geçmeden 4 Temmuz'da ise 17,18 dereceye ulaşan küresel ortalama sıcaklık bir daha rekor kırmıştı. Aynı şekilde dün yani 6 Temmuz'da da 17,23 dereceye ulaşan küresel ortalama sıcaklık, dördüncü gününde üçüncü kez sıcaklık rekoru kırmış oldu.

UZMANLARDAN KORKUTAN UYARI: "DAHA DA ARTACAK..."

İklim bilimci Brian Brettschneider, Twitter’dan yaptığı paylaşımda geçtiğimiz haziran ayının dünya genelinde hava ve deniz sıcaklığı açısından kaydedilen en sıcak haziran ayı olduğunu belirtti. Brettschneider, “El Nino” olarak bilinen hava olayının etkisini arttırmasıyla birlikte temmuz ve ağustosun daha da sıcak olabileceğini kaydetti. (AA)



