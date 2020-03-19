Dünya koronavirüsle boğuşuyor! İran'dan tedirgin eden açıklama

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, İran'daki tıp üniversitelerinin rektörleriyle yaptığı videokonferansta koronavirüsle mücadeleye ilişkin değerlendirmede bulundu. Reisi, şu ana kadar koronavirüsle milli mücadele seferberliği kapsamında 22 milyon 500 bin kişinin sağlık taramasından geçirildiğini ve bunlardan 1 milyon 500 bin kişinin durumunun takip edildiğini dile getirdi. İranlı yetkili, "Koronavirüsü 15 güne kadar kontrol altına alamazsak 2 ay daha ona karşı mücadele etmemiz gerekecek. Bu noktada çok ağır kayıplar veririz." ifadelerini kullandı. İran Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 1135'e yükseldiğini açıklamıştı. HAMANEY'DEN 10 BİN MAHKUMA AF İran lideri Ali Hamaney'in onayıyla recep ayı ve Nevruz Bayramı dolayısıyla 10 bin mahkum için af çıkarıldığı bildirildi. İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Nevruz Bayramı, recep ayı ve Hazreti Muhammed'e ilk vahyin inişinin (Bi'set) yıl dönümü dolayısıyla Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi'nin önerisi ve Hamaney'in onayıyla 10 bin mahkuma af çıkarıldığını söyledi.

İsmaili, önceki kararlarda ceza indirimine gidildiği ve mahkumların cezaevinde kalmaya devam ettiğini, ancak alınan son kararla 10 bin kişinin serbest kalacağını ifade etti. Yargı Erki Sözcüsü, bu mahkumlardan bazılarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerine gönderildiğini ve bunların bir daha cezaevine dönmeyeceklerini aktardı. İsmaili, profesyonel suçlular ile vatandaşların yaşamını tehlikeye atan mahkumların ve daha önce affedilip tekrar suç işleyenlerin bu karar kapsamına alınmadığını kaydetti. İran Anayasası'nın 110'uncu maddesinin 11'inci fıkrasına göre Hamaney'in mahkumları af yetkisi bulunuyor. Hamaney, İran Yargı Erki'nin talebi üzerine her yıl devrim yıl dönümü başta olmak üzere bayramlarda ve diğer dini günlerde mahkumlar için af çıkarıyor. SENEGAL'DE VAKA SAYISI 34'E ÇIKTI Senegal'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan vaka sayısı bir günde 5 artarak 34'e çıktı. Sağlık Bakanlığından, ülkedeki Kovid-19 vakalarına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, yeni vakalardan üçünün yurt dışından geldiği, ikisinin de temas yoluyla virüsü kaptığı belirtildi.

Son vakalarla Kovid-19 bulaşan kişi sayısının 29'dan 34'e yükseldiği kaydedildi. Şimdiye kadar virüs tespit edilen iki kişinin iyileştiği ve tedavisi süren vakalarda da iyileşme görüldüğü bilgisi paylaşıldı. Ülkede virüsün yayılmasını önlemek için cuma ve vakit namazlarının cemaatle kılınması bir süreliğine yasaklandı, fırın ve büyük market harici yerlerde ekmek satışı durduruldu.

Ayrıca son 25 gün içinde virüsün görüldüğü ülkelerden Senegal'e gelenlerin başkent Dakar'da kurulan sağlık merkezinde 14 gün karantinaya alınacağı bildirildi. FRANSA, SENEGAL'DEKİ VATANDAŞLARINI TAHLİYEYE BAŞLADI Öte yandan Senegal'in salgının etkili olduğu ülkelere getirdiği uçuş yasağı üzerine Fransa, vatandaşlarını yasağın uygulanmasına saatler kala tahliye etmeye başladı. Senegal'in güney bölgesi Kazamans'taki Cap Skirring tatil merkezinde bulunan 178 Fransız vatandaşı, 23.59'da başlayacak uçuş yasağı öncesi bölgeye gönderilen uçakla ülkeden ayrıldı. Yolcuların uçaklara biniş ve kalkışları ülkedeki birçok televizyon kanalında naklen yayınlandı. Fransa'nın yasak başlamadan ikinci bir uçuş daha düzenleyeceği öğrenildi.

ARAP COĞRAFYASINDA 5 ÜLKEDE 103 KİŞİDE DAHA KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Ürdün ve Umman'da toplam 103 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Sağlık Bakanlığı, ülkede 67 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini ve vaka sayısının 238'e yükseldiğini açıkladı. Kuveyt'te de Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdullah es-Sened, 12 kişide Kovid-19'a rastlandığını ve ülkedeki toplam vaka sayısının 142'ye çıktığını aktardı. Sened, 15 kişinin de iyileştiğini belirtti. Katar Sağlık Bakanlığı ise son olarak 10 kişinin daha virüse yakalandığını, böylece ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının 452'ye yükseldiğini duyurdu. Ürdün Maliye Bakanı Muhammed el-Asas da yaptığı açıklamada, 8 kişide daha koronavirüs görülmesiyle vaka sayısının 56'ya yükseldiğini, bunlardan birinin iyileştiğini ifade etti. Umman Sağlık Bakanlığı ise ülkede son olarak 6 kişide Kovid-19 tespit edildiğini aktardı. Bakanlık, Umman'da vaka sayısının 39'a yükseldiğini, 13 hastanın ise iyileştiğini duyurdu. RUM KESİMİNDE HASTA SAYISI 58,

Kıbrıs Rum kesiminde bugün 12 kişinin test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtilerek, koronavirüslü toplam vaka sayısının 58'e ulaştığı açıklandı. Kıbrıs Rum kesiminde 140 kişi koronavirüs şüphesiyle Baf Hastanesi'nde karantinaya alındı. Baf Hastanesi Sözcüsü Maria Triantafyllou yaptığı açıklamada, yapılan testler sonucunda 12 kişinin sonuçlarının pozitif çıktığını, 128 hastanın ise negatif olduğu söyledi. Test sonuçları pozitif çıkan 12 kişiden birinin doktor ve birinin de sağlık görevlisi olduğu bildirildi. Bu yeni vakalarla birlikte Kıbrıs Rum kesiminde koronavirüs görülen kişi sayısı 58'e yükseldi. Rum kesiminde, koronavirüs teşhisi bulunan hasta sayısı 46'dan 58'e çıkarken, KKTC'de de 20 kişiye koronaviris teşhisi konuldu. GÜNEY KIBRIS'TAKİ İNGİLİZ ÜSLELERİNDE VAKA SAYISI ARTTI Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki İngiliz üslerinde bir askerde daha korona virüsü vakasına rastlandı. Toplam vaka sayısı 3’e yükseldi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde bulunan İngiliz üslerinde bir askerin daha korona virüs test sonucu pozitif çıktı. GKRY’de bulunan Ağrotur’daki İngiliz üslerinde toplam vaka sayısı 3’e yükseldi. Öte yandan askerin durumunun iyi olduğu belirtildi.

İSRAİL YURT DIŞINDAKİ 5 BÜYÜKELÇİLİĞİNİ KAPATTI İsrail, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Almanya, İspanya, Yunanistan, Hollanda ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki büyükelçiliklerini kapattığını açıkladı. İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Berlin Büyükelçisi Jeremy Issacharoff ve yardımcısının Kovid-19'a yakalanması üzerine Büyükelçiliğin kapatıldığı belirtildi. Madrid Konsolosunun Kovid-19'a yakalanması üzerine Büyükelçiliğin kapatıldığı ve çalışanların tamamının karantinaya alındığı belirtilen açıklamada, Atina Büyükelçiliği çalışanlarından birinin yanı sıra eşi ve bir kız çocuğunun virüse yakalandığının tespit edilmesi sonucu da büyükelçiliğin kapatıldığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca İsrail'in Lahey ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimindeki büyükelçiliklerinde çalışanlardan birer kişide Kovid-19 şüphesi görülmesi üzerine büyükelçiliklerin kapatıldığı kaydedildi. ABD BAZI ÜLKELERDEKİ VİZE İŞLEMİNİ ASKIYA ALDI ABD yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bazı ülkelerdeki vize hizmetlerini geçici olarak askıya aldığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Hizmetleri Bürosu'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kovid-19 salgını nedeniyle, birçok ülkede rutin vize hizmetlerini askıya alıyoruz. Hizmetler, mümkün olan en kısa zamanda yeniden başlayacaktır ancak şu anda net bir tarih belirtemiyoruz." ifadesine yer verildi. Söz konusu düzenlemeden etkilenen ülke isimlerinin ilgili ülkelerdeki büyükelçilik ve konsoloslukların web sitelerinden öğrenileceği kaydedildi. SUDAN YURT DIŞINDAKİ HAVALİMANLARDA MAHSUR KALAN VATANDAŞLARINI TAHLİYE EDECEK Sudan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hava trafiğinin durdurmasının ardından yurt dışındaki havalimanlarında mahsur kalan vatandaşlarını tahliye edeceğini açıkladı. Sivil Havacılık Dairesi Başkanı İbrahim Adlan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şarika, Dubai, Abu Dabi, Etiyopya'nın Addis Ababa ile Kenya ve İstanbul havalimanlarındaki Sudanlıların tahliyeleri gerçekleştirilecek." dedi. Türk Hava Yolları'nın da aralarında olduğu bazı hava yolu şirketleriyle Sudanlıların tahliyesi konusunda anlaşma sağlandığını belirten Adlan, Hartum Havalimanının, Sudanlıların tahliyesinin yanı sıra yurt dışında çalışma izni olan Sudanlılar ile ülkelerine gitmek isteyen yabancılar için 48 saatliğine geçici olarak açılacağını kaydetti.

Sudan Sağlık Bakanlığı da virüsle mücadele kapsamında lokantalar, düğün ve konferans salonları ile güzellik salonlarının kapatılma kararı alındığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen 50 yaşlarında bir vatandaşın cuma günü virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıklamıştı. ABD KONGRESİ ÜCRETSİZ KORONAVİRÜS TESTİNE İMKAN SAĞLAYAN YASAYI ONAYLADI ABD'lilere ücretsiz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılmasına ve ücretli hastalık iznine imkan tanıyan yasa tasarısı, Kongrenin her iki kanadından onay aldı. Cumartesi günü Temsilciler Meclisinde onay alan "İlk Önce Aileler Koronavirüs Cevabı Yasası" başlıklı yasa tasarısı, bugün ABD Senatosunda oylandı. Senatodaki 100 senatörden 90'ının desteklediği tasarı, yasalaşması için ABD Başkanı Donald Trump'ın masasına gidecek. Trump, geçen hafta yaptığı açıklamada, tasarıyı derhal onaylayacağını belirtmişti. Söz konusu tasarı, ABD'liler için ücretsiz Kovid-19 testi, ücretli hastalık izninin yanı sıra, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı, işsizlik sigortasının genişletilmesi, eyaletlere tıbbi yardımın artırılması gibi düzenlemeleri öngörüyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin açıkladığı son verilere göre, ABD'deki Kovid-19 vaka sayısı 7 bin 323'e, ölü sayısı 115'e yükseldi. BELÇİKA'DA VATANDAŞLARDAN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA BALKONDAN DESTEK Belçikalılar, Avrupa’yı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı görev yapan sağlık ekiplerine balkonlar ve pencerelerden alkışlarla moral desteği verdi. İspanya, İtalya ve Fransa’da başlayan alkışlı eylem Belçika’da da ilk günden ilgi büyük gördü. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından ‘salgının ağırlık merkezi’ olarak tanımlanan Avrupa ülkelerinde yoğun bir etki gösteren korona virüs, hastanelerde ve gezici ekiplerle hizmet veren sağlık ekiplerini daha fazla zorluyor. Hastalarla ilk teması kurmak zorunda kalan sağlık çalışanları, testlerin uygulanması, tedavi süreçleri, iş saatlerinin uzaması ve ölümlü vakalara şahitlik etmesi nedeniyle sabırla işlerine devam ediyor. Bu süreçte sağlık çalışanlarının yaşadıkları zorluklar hakkında farkındalığı artırmak ve onlara saygı göstermek amacıyla Belçika’da akşam saat 20.00’da balkon ve pencerelere çıkarak hep birlikte alkış tutma çağrısı yapıldı. İlk gün olmasına rağmen tüm şehirlerden katılımın yüksek olduğu görüldü.

1486 kesinleşmiş vakanın olduğu Belçika’da bugüne kadar 14 kişi hayatını kaybetti. Resmi kayıtlara göre 31 kişinin tamamen iyileştiği Belçika’da maske ve koruyucu malzeme eksikliği nedeniyle halka çağrıda bulunuldu. Elinde fazla maske ve dezenfekte sıvısı bulunanların bu malzemeleri en yakın hastaneye teslim etmeleri istendi. İTALYA'DA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 2 BİN 978'E YÜKSELDİ İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 475 kişi artarak 2978'e yükseldi. Ülkede, 21 Şubat’ta patlak veren Kovid-19 salgınında bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkent Roma'da düzenlediği basın toplantısında, ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 28 bin 710’a ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının ise 35 bin 713 olduğunu bildirdi. Borrelli, dün 2 bin 941 olarak açıkladığı iyileşenlerin sayısının bugün 1084 kişi artışla 4 bin 25'e çıktığını açıkladı. Sivil savunma yetkilisi, iyileşenlerdeki artışın önemli olduğunu belirtti. Borrelli, ölü sayısının düne göre 475 kişi arttığını ve toplam sayının 2 bin 978'e yükseldiğini bildirdi.

Angelo Borrelli’nin açıkladığı rakam, ülkede 4 haftadır yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle devam eden acil durumda bir günde en yüksek sayı oldu. Borrelli, virüs bulaşmasının önüne geçmek için halktan sokağa çıkışı en az seviyeye indirmelerini istedi. Lombardiya bölgesel yönetiminin sağlık işlerinden sorumlu üyesi Giulio Gallera da bölgelerindeki vaka sayısındaki artışın düne göre daha az olduğunu ancak bugünkü kayıpların 319'unun bölgelerinden olduğunu söyledi. İtalya Başbakan Giuseppe Conte, kabinesini akşam saatlerinde olağanüstü topladı. LÜBNAN VE UMMAN'DA YENİ ÖNLEMLER Lübnan ve Umman'da yeni tip koronavirüsle (Kovid19) mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı. Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, Uluslararası Refik el-Hariri Havalimanı kargo, askeri ve ambulans uçakları dışındaki hava ulaşımına kapatıldı. Havalimanının, Middle East Havayollarına ait İstanbul'dan gelen bir uçağın inişinin ardından kapatıldığı bilgisi paylaşıldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e, tespit edilen vaka sayısının ise 133'e yükseldiğini duyurmuştu.

Umman Turizm Bakanlığı ise ülkede turistik amaçlı bulunan kafilelere ülkeyi terk etme çağrısı yaptı. Umman Sağlık Bakanlığı ülkede son olarak 6 kişide Kovid-19 tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 39'a yükseldiğini bildirmişti. İNGİLİTERE'DEN TEST MÜJDESİ İngiltere Halk Sağlığı Kurumu (PHE) Kovid-19 bulaşıp da hasta olmadan atlatanların bunu öğrenebileceği antikor testi üzerinde çalışıyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, düzenlenen basın toplantısında, insanların hiçbir belirti göstermeden yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatıp atlatmadıklarını öğrenecekleri testle ilgili çalışmaların hızlı şekilde ilerlediğini söyledi. Johnson, "Size bulaşıp bulaşmadığına ilişkin test yaptırmanın en güzel yanı, aniden başınızın üstünde yeşil bir ışık yanması. Böylece büyük bir ihtimal bir daha yakalanmayacağınızı bilerek güvenli ve emin şekilde işinize geri dönebileceksiniz." dedi. Başbakan Johnson, böyle bir testin ekonomik ve sosyal açıdan oyunun kurallarını değiştireceğini ifade etti. İngiliz hükümetinin Baş Bilim Danışmanı Patrick Vallance ise İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun antikor testi üzerindeki çalışmasının "çok hızlı ilerlediğini" ve salgına ilişkin değerli bilgiler sağlandığını söyledi.