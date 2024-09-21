HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Dünya, Lübnan'daki saldırıyla şoke olmuştu! Mossad iddiası: Sırra kadem basan Cristiana'nın nerede olduğu ortaya çıktı

Dünya, Lübnan'daki saldırıyla şoke olmuştu! Mossad iddiası: Sırra kadem basan Cristiana'nın nerede olduğu ortaya çıktı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
21.09.2024 21:15
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Lübnan'da Hizbullah üyelerine ait cihazların patlatılmasını konuşuyor. Cihazların Cristiana Barsony Arcidiacono'nun CEO'su olduğu şirket tarafından Hizbullah'a satıldığı ortaya çıkmıştı. Olay sonrası Cristiana sırra kadem basmıştı. Cristiana'nın nerede olduğu merak edilirken kadının annesi, kızının "tehditler" almasının ardından Macar "gizli servislerinin koruması altında" olduğunu belirtti.

Anne Beatrix Barsony Arcidiacono, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasının ardından kızının "tehditler" aldığını kaydetti.

"MACARİSTAN GİZLİ SERVİSİ KORUMASINDA"

Anne Arcidiacono, Lübnan'da patlatılan çağrı cihazlarını sattığı ortaya çıkan Macar firması BAC Consulting KFT'nin CEO'su Cristiana Barsony Arcidiacono'nun gelen tehditlerin ardından "Macaristan gizli servisleri tarafından korunan güvenli bir yere" gittiğini söyledi.

Macar yetkililerin kızı Cristiana'ya medyaya konuşmaması yönünde tavsiyede bulunduğunu aktaran anne, kızının çağrı cihazlarının patlatılmasında rolü olmadığını, buna yalnızca "aracı" olduğunu ifade etti.

"SADECE ARACIYDI"

Beatrix Barsony Arcidiacono, "O, hiçbir şekilde bu işe karışmadı, sadece aracıydı. Mallar Budapeşte'den geçmedi, Macaristan'da üretilmedi." diye konuştu.

4

Anne Arcidiacono, kızının Sicilya Adası'nda doğduğunu, lisans eğitimini Katanya Üniversitesi'nde aldığını ve sonra İngiltere'nin başkenti Londra'ya doktora yapmaya gittiğini belirtti.

Arcidiacono ayrıca, kızı Cristiana'nın büyükannesine bakmak için 2016'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye taşınmadan önce Fransa'nın başkenti Paris ve Avusturya'nın başkenti Viyana'da çalıştığını anlattı.

Sosyal iş ağı platformu LinkedIn'deki hesabında, doktorasını University College London'da (UCL) yaptığı görülen Cristiana Barsony Arcidiacono, bu hesaba göre, UCL'de emekli fizik profesörü Akos Köver ile çalışmalar yürüttü.

5

"DİĞER FAALİYETLERİNDEN HABERDAR DEĞİLDİM"

Akos Köver, konu hakkında AP'ye yaptığı açıklamada, onunla ortak makaleler yayımladıklarını belirterek "Cristiana'nın diğer faaliyetlerinden haberdar değilim." dedi.

MOSSAD İDDİASI

Patlayan çağrı cihazlarının Lübnan'a tedarik edilmesinde rol alan ve İsrail istihbaratı Mossad için çalıştığı iddia edilen Macaristan uyruklu Cristiana'nın Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansında (EACEA) 2021-2023'te "harici uzman" olarak danışmanlık görevi yaptığı ortaya çıkmıştı.

Cristiana, ABD merkezli NBC kanalına yaptığı açıklamada, Lübnan’da patlatılan çağrı cihazlarını sattığı ortaya çıkan Macar firması BAC Consulting KFT’de çalıştığını ve firmanın Lübnan'a binlerce çağrı cihazının tedarik edilmesinde bir "aracı" olduğunu kabul etmişti.

NE OLMUŞTU?

Lübnan'da 17 Eylül'de, Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 323 kişi yaralandı.

Ülkede 18 Eylül'de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu da 25 kişi öldü, 608'den fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail’den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar meydana geliyor.

Kaynak: AA

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
İsrail Lübnan Hizbullah
En Çok Okunan Haberler
Mahalle lastikçisinden akılalmaz oyun!

Mahalle lastikçisinden akılalmaz oyun!

Şantajcı kadın "Çıplak görüntülerin elimde" deyip 10 milyon TL istedi

Şantajcı kadın "Çıplak görüntülerin elimde" deyip 10 milyon TL istedi

Sapık polis bir ili ayağa kaldırdı

Sapık polis bir ili ayağa kaldırdı

Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe derbisi öncesi mesaj var! ''Başarılar''

Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe derbisi öncesi mesaj var! ''Başarılar''

Narin'in katilini açıkladı: "Birlikte olduğumuzu gördüğü için ben öldürdüm"

Narin'in katilini açıkladı: "Birlikte olduğumuzu gördüğü için ben öldürdüm"

Milletvekilinin çakarlı lüks aracından suç makineleri çıktı

Milletvekilinin çakarlı lüks aracından suç makineleri çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.