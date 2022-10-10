Dünya’nın bir sonraki süperkıtası: Amasya!

Kıtalar her zaman bugünkü gibi değildi. Bilim insanlarına göre yaklaşık 320 milyon yıl önce Dünya, Pangea adı verilen bir süperkıtadan oluşuyordu. 170 milyon ila 180 milyon yıl önce, dinozorlar henüz Dünya'da yürüyorken parçalandı ve zaman içinde bugünkü kıtalar oluştu. Ancak bilim insanlarının yaptığı bir araştırma, gelecekte bu konuda yine bir değişim olacağını gösterdi.

PASİFİK OKYANUSU KÜÇÜLÜYOR! YENİ SÜPERKITA AMASYA ORTAYA ÇIKABİLİR

VICE'ın aktardığı araştırmaya göre, Pasifik Okyanusu her yıl, Amerika kıtasının üzerinde oturduğu tektonik plakalar batıya doğru itildikçe, yaklaşık bir inç (2,54 cm) küçülüyor. Bir süper bilgisayarın yaptığı hesaplamalar sayesinde bilim insanları, bu sürecin sonunda yeni bir "süperkıta"nın ortaya çıkacağını söylüyorlar: Amasya (Amasia) süperkıtasının.

Avustralya'daki Curtin Üniversitesi'nde jeofizikçi olan Dr. Chuan Huang liderliğindeki araştırmacılar, bir süper bilgisayarla Dünya'nın geleceğini simüle etti. National Science Review'da yayınlanan yakın tarihli araştırmanın sonuçları, yeni bir süperkıta olan Amasya'nın oluşacağını ortaya koydu.

Araştırmaya göre süperkıta Amasya, büyük olasılıkla 200 ila 300 milyon yıl içinde Pasifik Okyanusu'nun kapanmasıyla oluşacak.

Dr. Huang, CNN'de yer alan açıklamasında, "Son iki milyar yıl içinde, Dünya'nın kıtaları her 600 milyon yılda bir, süperkıta oluşturmak için çarpıştı. Bu, mevcut kıtaların birkaç yüz milyon yıl sonra tekrar bir araya geleceği anlamına geliyor" dedi.

ADI NEDEN AMASYA? İŞTE AÇIKLAMASI...

Ortaya çıkan yeni süperkıtaya şimdiden Amasya adı verilmiş çünkü onun Amerika ve Asya ile çarpışması ve Pasifik Okyanusu'nun (Atlantik ve Hint okyanuslarının aksine) kapanmasıyla oluşacağına inanılıyor. Avustralya'nın da bu önemli olayda rol oynaması bekleniyor. Aktarılanlar göre kıta, önce Asya ile çarpışacak ve ardından Pasifik Okyanusu kapandığında Amerika ve Asya'yı birleştirecek.

SÜPERKITA NEDİR?

Tek bir büyük kara kütlesi oluşturmak için Dünya kıtasal bloklarının veya kratonlarının çoğunun veya tamamının bir araya gelerek toplanmasına süperkıta adı veriliyor.

