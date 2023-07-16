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Dünya onu konuşmuştu! Wagner lideri Prigojin'in isyan sonrası görüntüleri ortaya çıktı...

16.07.2023 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'da paralı asker grubu Wagner, Yevgeniy Prigojin'in önderliğinde kalkışma başlatmıştı. Bazı kentlerin kontrolünü hakimiyeti altına alan Wagner birlikleri kalkışmasından vazgeçerek teslim olmuştu. Rusya Wagner'in teslim olduğu ve mühimmatlarını Rus ordusuna verdiği anları yayımlamıştı. Şimdi ise isyandan sonra Prigojin'in fotoğrafı ortaya çıktı. İç çamaşarlarıyla olduğu görülen Prigojin'in fotoğrafının Belarus'ta çekildiği tahmin ediliyor.

Dünya onu konuşmuştu! Wagner lideri Prigojin'in isyan sonrası görüntüleri ortaya çıktı...

Rusya-Ukrayna savaşında Wagner'in ayaklanıp Moskova'ya ilerlemesi dünyanın gündemine oturmuştu Wagner lideri Prigojin, Rus ordusunun Wagner kamplarını vurduğunu iddia edip başlattığı kalkışmada dünyanın gözü yaşanan gelişmelere çevrilmişti. Krizin aşılmasının sonrasında Kremlin'den itiraf niteliğinde bir açıklamalar yapılmış, Wagner'le Kremlin'le 29 Haziran'da isyan öncesinde görüştüğü ortaya çıkmıştı.

Ardından Rus ordusuna mühimmat ve teçhizatlarını teslim eden Wagner birliğinin lider eski Prigojin'in yeni fotoğrafı basına sızdırıldı.

İÇ ÇAMAŞIRLARIYLA...

Telegram üzerinden paylaşılan fotoğrafta, Prigojin'in çadırda iç çamaşırlarıyla oturduğu görülüyor.

Uluslararası basın kuruluşları bu görüntünün servis edilmesinin amacını Prigojin'i karalama kampanyası olarak gösteriyor.

Wagner'in eski lideri Prigojin'in Osipoviçi askeri kampında olduğuna yönetlik bilgiler aktarıldı.

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WAGNER'İN BAŞINA YENİ İSİM GETİRİLDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner birliğinin başına Andrei Troshev'i getirdi.

Wagner'in kurucularından olduğu bilinen Troshev, Rusya için birçok üst düzey görev üstlenmişti.

Suriye'nin Deyrizor, Afganistan ve Çeçenistan gibi bölgelerde aktif rol alan Troshev, Prigojin'den sonra Wagner'in başına geçen kişi oldu.


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Anahtar Kelimeler:
Rusya Wagner Grubu putin

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