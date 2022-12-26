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Dünya onu konuşuyor: Evden çalışmaya yeni bir boyut kazandırdı! 300 bin dolar ödeyerek 12 yıllık kiraladı

26.12.2022 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evden çalışma sistemini dünya çapında çok sayıda kişi tecrübe ediyor. Ancak bir Meta çalışanı evden çalışmaya yeni bir boyut kazandırmış durumda. Meta'nın sanal gerçeklik kolu Reality Labs'ta çalışan 'çılgın' adam, seyahat ederken evden çalışabilmek için bir yolcu gemisi dairesine 300 bin dolar ödedi. 12 yıllık bir kira kontratına imza atan çalışan, böylece dünyayı gezerken evden çalışmaya devam edebilecek.

Dünya onu konuşuyor: Evden çalışmaya yeni bir boyut kazandırdı! 300 bin dolar ödeyerek 12 yıllık kiraladı

Dünyayı gezmeyi çok seven bir Meta çalışanı oldukça ilginç bir adım attı. Uzun uçuşları, jet lag'i veya rutinini bozmayı istemeyen çalışan dünyayı gezerken evden çalışmaya devam edebilmek için sıra dışı bir işe imza atarak evden çalışmaya yeni bir boyut kazandırdı. Onun gerçekleştirdiği, aslında hepimizin hayal ettiği şey olabilir.

DÜNYAYI DOLAŞIRKEN UZAKTAN ÇALIŞABİLECEK

CNBC'nin haberine göre, Meta'nın sanal gerçeklik kolu Reality Labs'ta çalışan 28 yaşındaki Austin Wells, lüks bir gemide bir daire kiraladı. Böylece dünyayı dolaşırken uzaktan çalışabilecek. Gemide ise tıbbi hizmetler, özel mutfaklar ve egzersiz merkezinin yanı sıra 24 saat oda servisi, ortak çalışma alanı ve spa bile var.

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Meta çalışanı Wells, CNBC’ye “Beni en çok heyecanlandıran şey, dünyayı gezmek için günlük rutinimi alt üst etmem gerekmemesi” dedi ve devam etti:

"Bir yere gitmek istediğinizde, çantanızı hazırlayıp, bir uçuş ayarlayıp, bir oda kiraladığınız modeli geride bırakıp, odamın, spor salonumun, doktorlarımın ve diş hekimlerimin, alışveriş yaptığım mağazaların benimle dünyayı dolaştığı modele geçiyorum."

daire

ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞECEK

Wells, gemi Avrupa şehirlerini ziyaret ederken ABD Batı Yakası zaman diliminde çalışmaya devam etmeyi planlıyor. Welss, “Çalışma saatlerim akşam, gece ve sabahın çok erken saatlerine kaydırılacak. Ama bu benim için… Belki öğlenden öğleden sonraya kadar bir şehri görme ve ardından akşam 6 ya da 7 civarında mesaime başlama şansı sunacak” dedi.

Wells'in gemisi şu anda Hırvatistan’ın Split kentinde yapım aşamasında ve buradan 2025′te yola çıkacak. Geminin resmi sitesinde 3 aylık örnek bir güzergah bulunuyor.

ÖRNEK GÜZERGAHTA TÜRKİYE DE VAR

Bu örnek güzergah, Roma'da üç gün, daha sonra Napoli'de üç gün, ardından Sapri ve Marsala gibi daha küçük yerlerde duraklamalar, Venedik, Slovenya, Hırvatistan, Arnavutluk, Yunanistan ve ardından Türkiye'ye (Çanakkale, Tekirdağ ve İstanbul) yelken açmayı içeriyor.

istanbul

NE KADAR HARCADI?

Wells ise bir katlanabilir yatak, çalışma masası ve ayrı bir duş içeren giriş seviyesi bir daire için 12 yıllık bir kiralama ile yaklaşık 300 bin dolar harcadı.

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