Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi tarafından, "parmak bebek" Beyza Çay'ın da katılımıyla 17 Kasım Dünya Prematüre Günü kutlama etkinliği düzenlendi.

KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamile Gül, Başhekim Doç. Dr. Ökkeş Bilal, hastane çalışanları ile Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi görerek yaşama tutunan prematüre bebekler ve aileleri katıldı.

Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de her yıl ortalama 150 bin prematüre bebek dünyaya geldiğini belirterek, KSÜ olarak prematüre bebeklerin hayata tutunmasında büyük öneme sahip kuvöz sayısını son bir yılda 29'dan 39'a çıkardıklarını, hizmet edilen bebek sayısını 600'den 900'e çıkardıklarını söyledi.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturuyla hareket ettiklerini vurgulayan Can, "Üniversite olarak insanımızın yaşam kalitesini daha iyi düzeye taşımak için çaba gösteriyoruz. Hastanemiz hizmet kalitesini artırmak için projeler üretiyoruz." ifadelerini kullandı.