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Dünya Prematüre Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 18:41 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi tarafından, "parmak bebek" Beyza Çay'ın da katılımıyla kutlama etkinliği düzenlendi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi tarafından, "parmak bebek" Beyza Çay'ın da katılımıyla 17 Kasım Dünya Prematüre Günü kutlama etkinliği düzenlendi.

KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamile Gül, Başhekim Doç. Dr. Ökkeş Bilal, hastane çalışanları ile Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi görerek yaşama tutunan prematüre bebekler ve aileleri katıldı.

Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de her yıl ortalama 150 bin prematüre bebek dünyaya geldiğini belirterek, KSÜ olarak prematüre bebeklerin hayata tutunmasında büyük öneme sahip kuvöz sayısını son bir yılda 29'dan 39'a çıkardıklarını, hizmet edilen bebek sayısını 600'den 900'e çıkardıklarını söyledi.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturuyla hareket ettiklerini vurgulayan Can, "Üniversite olarak insanımızın yaşam kalitesini daha iyi düzeye taşımak için çaba gösteriyoruz. Hastanemiz hizmet kalitesini artırmak için projeler üretiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yenidoğan yoğun bakım servisinde tedavi gördükten sonra taburcu olan prematüre çocuklar ve aileleriyle iletişim kurmayı sürdürdüklerini ve bebeklerin gelişimini yakından takip ettiklerini ifade eden Prof. Dr. Can, uzun ve zorlu tedavilerin ardından yaşama tutunan prematüre bebeklere hayat boyu sağlık ve mutluluklar diledi.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Doç. Dr. Sadık Yurttutan da son 5 yılda hastane bünyesinde gerçekleştirilen prematüre tedavileri hakkında bilgiler verdi. Yurttutan, aileler ve bebeklerle bir araya gelmenin heyecan ve motivasyonlarını arttırdığını belirterek, yaklaşık 2,5 yıl önce 550 gram olarak dünyaya gelen ve yaşama tutunan "parmak bebek" Beyza'nın da etkinliğe katılmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamile Gül ve Başhekim Doç. Dr. Ökkeş Bilal de birer konuşma yaptı.

- "Parmak bebek" pasta kesti

Tıp Fakültesi Hastanesinde yaklaşık 2,5 yıl önce 550 gram ağırlığında doğan Beyza Çay da ailesiyle etkinliğe katıldı.

Halime ve Serdal Çay çiftinin kızları Beyza Çay, Dünya Prematüre Günü için hazırlanan pastayı Rektör Prof. Dr. Niyazi Can'la birlikte kesti.

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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Parmak bebek Rektör Prof. Dr. Niyazi Can

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