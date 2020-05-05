HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Dünya Sağlık Örgütü'nden dikkat çeken Fransa açıklaması! Ülkelere çağrı

Dünya Sağlık Örgütü'nden dikkat çeken Fransa açıklaması! Ülkelere çağrı

DÜNYA HABERLERİ  | 05.05.2020 18:08 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, Fransa'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının 27 Aralık 2019'da görülmesinin şaşırtıcı olmadığını belirterek, geçen yılın kasım ve aralık aylarından itibaren "şüpheli zatürre vakalarına" Kovid-19 testi yapmaları için ülkelere çağrıda bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü'nden dikkat çeken Fransa açıklaması! Ülkelere çağrı

DSÖ Sözcüsü Lindmeier, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, 27 Aralık 2019'da solunum rahatsızlığı nedeniyle tedavi edilen kişinin aslında Kovid-19'a yakalandığına ilişkin Fransa'dan yapılan açıklamaları değerlendirdi.

31 Aralık 2019'da Çin'de ilk Kovid-19 vakasının bildirildiğini anımsatan Lindmeier, bu bilgiye rağmen çok büyük bir ihtimalle Çin'de Kovid-19 semptomlarının geçen yılın aralık ayı başlarında görüldüğüne dikkati çekti.

Fransa'dan bildirilen vakanın şaşırtıcı olmadığını ifade eden Lindmeier, bu yeni gelişmenin "heyacan verici olduğunu" ve kendilerine "yepyeni ve daha iyi bir tablo çizdiğini" vurguladı.

"BİLİNENDEN DAHA ÖNCE YAYILMAYA BAŞLAMIŞ OLABİLİR"

Lindmeier, virüsün ilk ortaya çıktığı ülke olan Çin'in ismini vermeden, ilk Kovid-19 taşıyıcılarının ülkeler arası seyahat etmesiyle virüsün bilinenden daha önce yayılmaya başlamış olabileceğine işaret etti.

"Fransa'daki veya benzer senaryolardaki bulgular, Kovid-19'un potansiyel virüs dolaşımını daha iyi anlamaya yardımcı oluyor." diyen Lindmaier, Kovid-19'a ilişkin daha erken tarihli vakaların da ortaya çıkabileceğine işaret etti.

ÜLKELERE 'YENİ TESTLER YAPIN" ÇAĞRISI

Lindmeier, kasım ve aralık aylarından itibaren "nedeni belirtilmemiş şüpheli zatürre vakalarının" Kovid-19 olup olmadığına dair yeni testler yapmaları için ülkelere çağrıda bulundu.

Sözcü, böylelikle salgına dair yeni bilgilerin ortaya çıkacağını kaydetti.

FRANSA'DA İLK VAKANIN TARİHİ DEĞİŞTİ

Fransa'da, başkent Paris'in banliyölerinden Bobigny'deki İbn Sina Hastanesi Acil Servisi Şefi Yves Cohen, 3 Mayıs'ta BFMTV kanalına yaptığı açıklamada, 27 Aralık 2019'da solunum rahatsızlığı nedeniyle tedavi edilen kişinin aslında Kovid-19'a yakalandığını aktarmıştı.

Cohen, bu durumun bu kişiye tekrar test yapılmasıyla ortaya çıktığını ifade etmişti.

Söz konusu kişinin virüsü iki çocuğuna bulaştırdığını belirten Cohen, eşinin hasta olmadığını fakat belirti göstermeden Kovid-19'a yakalanmış olabileceğini söylemişti.

Sağlık Bakanlığına göre ise ülkede ilk Kovid-19 vakaları 24 Ocak'ta görüldü.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Her yerde aranıyordu denizden cesedi çıktıHer yerde aranıyordu denizden cesedi çıktı
Akıllanmadılar! Vahşi hayvan tüketilmeye devam ediliyorAkıllanmadılar! Vahşi hayvan tüketilmeye devam ediliyor
Yok böyle ilan: 15 gün uyuyana 11 bin TL maaş!Yok böyle ilan: 15 gün uyuyana 11 bin TL maaş!

En Çok Okunan Haberler

Nur Yerlitaş'ın mezarında yaptığı paylaşımla tepki çekti

Nur Yerlitaş'ın mezarında yaptığı paylaşımla tepki çekti

Antalya ve Burdur Valisi: Tatil için gelenleri almayacağız

Antalya ve Burdur Valisi: Tatil için gelenleri almayacağız

Bilim Kurulu Üyesi Çelik, 'sıkıntı yaratacak' diyerek uyardı

Bilim Kurulu Üyesi Çelik, 'sıkıntı yaratacak' diyerek uyardı

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

İtiraflarıyla gündem oldu! 'Göğüslerim kilo alıp vermekten...'

İtiraflarıyla gündem oldu! 'Göğüslerim kilo alıp vermekten...'

Milli Piyango çekilişinde tartışma yaratan görüntü!

Milli Piyango çekilişinde tartışma yaratan görüntü!

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

'Ay-Yıldız'ı örnek alan İngiliz pilota soruşturma!

'Ay-Yıldız'ı örnek alan İngiliz pilota soruşturma!

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

'Öldü' iddiası olay olmuştu! Kuzey Kore'den beklenen açıklama geldi

'Öldü' iddiası olay olmuştu! Kuzey Kore'den beklenen açıklama geldi

Salgının çıkış noktasından iyi haber!

Salgının çıkış noktasından iyi haber!

Diğer Haberler
ABD'de koronavirüsten can kaybı 69 bin 974'e yükseldi

ABD'de son durum! Bilanço ağırlaşıyor

Tayland Kralı 20 cariyesini ordu mensubu yaptı

Tayland Kralı 20 cariyesini ordu mensubu yaptı

Akıllanmadılar! Vahşi hayvan tüketilmeye devam ediliyor

Akıllanmadılar! Vahşi hayvan tüketilmeye devam ediliyor

Temizlemek isterken parasını mikrodalgada yaktı

Temizlemek isterken parasını mikrodalgada yaktı

Maskesiz markete girmesine izin vermediği için öldürüldü!

Maskesiz markete girmesine izin vermediği için öldürüldü!

Sınırları bir ülke dışında tüm dünyaya kapalı kalacak

Sınırları bir ülke dışında tüm dünyaya kapalı kalacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.