Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs açıklaması: Henüz bir kanıt yok

Şili'nin geçen hafta başlattığı 'bağışıklık pasaportu' uygulamasına Dünya Sağlık Örgütü'nden bir açıklama geldi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), COVID-19'dan iyileşen ve antikorları olan kişilerin ikinci bir koronavirüs enfeksiyonundan korunduğuna dair “kanıt yok” olduğunu söyledi.

DSÖ, açıklamasında, enfekte olmuş kişilere “dokunulmazlık pasaportları” veya “risksiz sertifikalar” çıkarmaya karşı uyardı ve uygulamanın standart tavsiyeleri görmezden gelebileceği için yayılma riskini artırabileceğini vurguladı.

