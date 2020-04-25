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Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs açıklaması: Henüz bir kanıt yok

DÜNYA HABERLERİ  | 25.04.2020 13:20 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), iyileşenlerin yeniden hastalık geçirmeyeceğine dair henüz bir kanıtın olmadığını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs açıklaması: Henüz bir kanıt yok

Şili'nin geçen hafta başlattığı 'bağışıklık pasaportu' uygulamasına Dünya Sağlık Örgütü'nden bir açıklama geldi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), COVID-19'dan iyileşen ve antikorları olan kişilerin ikinci bir koronavirüs enfeksiyonundan korunduğuna dair “kanıt yok” olduğunu söyledi.

DSÖ, açıklamasında, enfekte olmuş kişilere “dokunulmazlık pasaportları” veya “risksiz sertifikalar” çıkarmaya karşı uyardı ve uygulamanın standart tavsiyeleri görmezden gelebileceği için yayılma riskini artırabileceğini vurguladı.

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Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs

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