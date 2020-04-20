Dünya Sağlık Örgütü'nden ülkelere koronavirüs uyarısı!

2 milyondan fazla kişiyi hasta eden ve 150 binden fazla can alan koronavirüs salgını bazı ülkelerdeki sıkı önlemler sonrası gerilemeye başladı.

Salgını kontrol altına aldığını düşünen ülkeler birer birer aldıkları tedbirleri gevşetmeye başladı.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ UYARDI

DSÖ Başkanı Tedros ise bu ülkelere önemli uyarılarda bulundu.

Tedros, salgının sokağa çıkma yasaklarıyla kontrol altına alınabileceğini ancak bunun yeterli olmayacağını söyledi.

Ayrıca sokağa çıkma yasaklarının hafifletildiği ülkeler için uyarıda bulunan Tedros, uygulamaların hafifletilmesinin salgının sona erdiği anlamına gelmeyeceğini belirtti.

Devletleri gevşetilen tedbirler karşısında uyaran Tedros, testlerin devam etmesi gerektiğini belirterek hasta olan ya da hastalarda temas edenlerin de karantinada tutulması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.



