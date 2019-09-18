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DÜNYA ŞAMPİYONU RIZA KAYAALP TÜRKİYE'YE GELDİ (GENİŞ HABER)

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 07:22 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ - İstanbul DHA Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda altın madalyanın sahibi oldu .Dünya şampiyonu Rıza Kayaalp İstanbul'a geldi.

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ - İstanbul DHA
Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda altın madalyanın sahibi oldu .Dünya şampiyonu Rıza Kayaalp İstanbul'a geldi.

Dünya Güreş Şampiyonası finalde Kübalı rakibini yenerek altın madalya kazanan milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, "Şu an tek hayalim olimpiyat şampiyonluğu. 11 ay boyunca tek düşüncem o. Olimpiyat Şampiyonu olursam güreşi bırakma ihtimalim yüksek" dedi.

"ÜLKEME BİR DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU DAHA KAZANDIRDIM"
Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kilo finalinde Kübalı Oscar Pino Hinds'i yenerek altın madalya kazanan milli sporcu Rıza Kayaalp, Türk Hava Yolları'na(THY) ait uçakla İstanbul'a geldi. Havalimanında Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) sorularını yanıtlayan Kayaalp, böyle bir şampiyonluğu kazandığı için mutlu olduğunu söyledi. 4. kez Dünya Şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp, "Maçtan saatler sonra da olsa hala bunun sevincini yaşıyorum. Çünkü zor hazırlandık çok çalıştık. Yorucu günler geçirdik. Rakiplerim de olimpiyat vizesi almak için bu şampiyonaya çok iyi hazırlandı. O yüzden maçlar 6 dakika boyunca çok yorucu geçti ama benim lehime maçlar sonuçlandı. Rakiplerime üstünlük kurmam onlara pres uygulamam bu şampiyonluğu getirdi. Ülkeme beş maçımı da kazanarak sırayla Şili, Çin, Gürcü, Alman ve Kübalı rakiplerimi yenerek ülkeme bir dünya şampiyonluğu daha kazandırdım" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANIMIZIN İLGİSİ BENİ MUTLU ETTİ
Maçın hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinden çok mutlu olduğunu ifade eden Kayaalp, "Cumhurbaşkanımız maçımı canlı izlemişler bende bunu haberlerde gördüm. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilgisi bizi sevindiriyor. O kadar işi gücü arasında tabiki milli mesele de olunca kendisi de takip etmeyi ihmal etmiyor. Maç biter bitmez aradı daha minderden inmeden önce beni aradı. Kendisine çok teşekkür ediyorum" diye ifade etti.

"GÜZEL BİR ŞEKİLDE NOKTALAYACAĞIM"
Dünya şampiyonluğunun ardından tek hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu söyleyen milli güreşçi konuşmasına şöyle devam etti:

"Hedefim Dünya Şampiyonu olarak rakiplere gözdağı vererek olimpiyatlara vize almaktı. Onu başardık sıra inşallah olimpiyat şampiyonluğu inşallah onu kazanır bu işi güzel bir şekilde noktalarız. Şu an tek hayalim olimpiyat şampiyonluğu onunla yatıp onunla kalkacağım 11 ay boyunca sonrası ondan sonra şekillenecek. Ama şampiyon olursam güreşi bırakma ihtimalim yüksek"

Görüntü dökümü:
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-Rıza Kayaalp'ten görüntüler
-istanbul Havalimanı'na gelişi
-Kayaalp ile röportaj
-detay görüntüler

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