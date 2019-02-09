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Dünya Sigarayı Bırakma Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 14:34 | Son Güncelleme

Sigara kullanımı ve bağımlılığı konusunda Ankara'da saha etkinliği düzenlendi - Etkinliğe katılan vatandaşlardan sigarayı bırakanlara çeşitli hediyeler verildi - Sağlığın Geliştirmesi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mutlu Kaya: - "9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü kapsamında saha etkinlikleri yapıyoruz. Sigaralarını atan vatandaşlara hediyeler veriyoruz"

Sağlığın Geliştirmesi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mutlu Kaya, 81 ilde koordineli olarak sigara kullanımı ve bağımlılık konusunda saha etkinliği yaptıklarını söyledi.

Sağlığın Geliştirmesi Genel Müdürlüğü tarafından 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü kapsamında bir alışveriş merkezinde kurulan stantlarda görev alan psikolog ve sosyologlar, halka sigara bağımlılığı hakkında bilgi verdi.

Kullanıcılarının yarısını öldüren tek ürünün sigara olduğunu belirten Kaya, "9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü kapsamında saha etkinlikleri yapıyoruz. Bu etkinlikler direkt olarak insanlarla iletişim kurduğu için sigara bırakma ile ilgili bilgilendirme yapıyoruz. Psikolog ve sosyolog arkadaşlar da burada. Bir sigara atık kutusu oluşturuldu. Buraya sigaralarını atan vatandaşlara hediyeler veriyoruz." dedi.

Etkinlikte, sigara kullanan vatandaşlara ücretsiz karbonmonoksit ölçümü uygulandı.

Bir ailede bir birey sigara içiyorsa ailenin kalan üyelerine de ölçüm yaptıklarını söyleyen Psikolog Tuğba Güler, "Sigarayı düzenli olarak kullanan kişilerde yapılan ölçüm sonrasında cihaz genellikle 7 ve üzeri değerler veriyor. Az kullanımda ise bu 0 ila 6 değer arasında değişiyor. Sigara içilen bir ortamda sadece içen kişi değil yanında bulunan kişiler de sigara dumanından etkilenir. Yaptığımız ölçümlerde sigara dumanına maruz kalan kişilere genellikle pasif etki düzeyinde bir ölçüm yapılıyor." diye konuştu.

Bu ölçümler sonunda sigara paketlerini sigara atık kutusuna atan vatandaşlara kumbara ve sağlık kitapçıkları hediye edildi.

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