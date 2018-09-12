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Komşuda korkunç olay! İran'da askeri helikopter düştü: Yaralılar var

DÜNYA HABERLERİ  | 12.09.2018 17:43 | Son Güncelleme

İran'da askeri helikopterin Kereç yakınlarındaki Melard ilçesinde eğitim uçuşu sırasında düştüğü ve 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Komşuda korkunç olay! İran'da askeri helikopter düştü: Yaralılar var

İran'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, İran Hava Kuvvetleri'ne ait bir helikopter Kereç yakınlarındaki Melard ilçesinde eğitim uçuşu sırasında düştü.

5 ASKER YARALANDI

Teknik arıza nedeniyle düştüğü aktarılan Chinook tipi helikopterde 5 askerin yaralandığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN askeri helikopter Kereç Melard

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
habere bak DÜNYA ŞOKTA; sıradan bir kaza
Evet dünya şokta, ben şok ben iptal. Bize ne İran'daki helikopterin düşmesinden
Dünya Şokta Ben Ekstra Şoktayım...
keske hepsi olseydi kahrolsun iran kahrolsun molla canileri..
Dünya neden şoktaymış orasını pek anlayamadım, hava taşıtı kazaları İran'da çok olağan çünkü filosu çok eski ve ambargo nedeniyle yedek parça sıkıntısı çekiyorlar, düşen Chinook tipi helikopterde ABD yapımı ve taa Şah zamanından kalma!..
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