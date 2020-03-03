Dünya tehdit altında! Koronavirüs (Kovid-19) 3 ülkeye daha sıçradı

Çin’den dünya ülkelerine yayılan korona virüsü Orta Doğu’da artış göstermeye devam ederken, Suudi Arabistan’da ilk koronavirüsü vakası onaylandı. Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran’dan Bahreyn aktarmalı olarak ülkeye dönen bir adamda korona virüsü tespit edildiği duyuruldu. Virüs tespit edilmesi üzerine hastanın karantina altına alındığı ve gerekli tedavinin uygulanmaya başlandığı belirtildi.
Bakanlık açıklamasında ayrıca, virüs tespit edilen hastanın temasa geçtiği kişilerin enfekte olma ihtimaline karşı test edildiği ve testlerin Ulusal Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’ne gönderildiği duyuruldu.
Fas Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini ve bunun ilk vaka olduğunu duyurdu.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İtalya'da ikamet eden ve ülkeye gelen bir Fas vatandaşında Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.
Söz konusu kişinin sağlık durumunun stabil olduğunun aktarıldığı açıklamada, uzman bir ekibin, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla hastayla irtibatı olan kişilerin listesini çıkardığı kaydedildi.
Tunus’ta ilk korona virüsü vakası onaylanırken, vaka sayısı Katar’da 7’ye ve İsrail’de ise 12’ye yükseldi.
Tunus Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki ilk korona virüsü vakasının onaylandığı duyururken, 40 yaşındaki hastanın İtalya’dan döndüğü belirtildi. Virüs tespit edilmesi üzerine hastanın karantinaya alındığı ve gerekli tedavinin uygulanmaya başlandığı ifade edildi. Virüs Orta Doğu ülkelerinde hızla yayılmaya devam ederken, Katar Sağlık Bakanlığı da onaylanan 4 yeni vakayla ülkede korona virüsü sayısının 7’ye yükseldiğini ve hastaların durumunun stabil olduğunu duyurdu.
Öte yandan İsrail’de de 2 kişide daha korona virüsü tespit edilirken, toplam vaka sayısı 12’ye çıktı. Sağlık Bakanlığı virüs tespit edilen 2 İsrail vatandaşının yakın zamanda İtalya’dan döndüğünü bildirdi. Bakanlık, 2 hastanın da tedavileri gerçekleştirilmek üzere karantinaya alındığını belirtti.
Fransa'da bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, başkent Paris'in yaklaşık 94 kilometre kuzeyindeki Compiegne kentinde 89 yaşındaki bir kadının Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.
Kovid-19'a yakalananların sayısının da 130'dan 191'e çıktığını ifade eden Salomon, bunlardan 38'inin virüsün görüldüğü ülkelerden Fransa'ya geldiğini söyledi.
Fransız basınındaki haberlere göre, salgından etkilenenler arasında Crepy-en-Valois Belediye Başkanı Bruno Fortier de bulunuyor.
Salgın nedeniyle daha önce 2 kişi yaşamını yitirmişti. Bu arada, Oise Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Vali Louis le Franc'ın tedbir amacıyla karantinada tutulduğu bildirildi. Paris'te 20-23 Mart tarihlerinde yapılması planlanan Paris Kitap Fuarı'nın da iptal edildiği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, salgın nedeniyle bu hafta ülkenin çeşitli kentlerine yapmayı planladığı ziyaretlerini iptal etmişti. Kovid-19 nedeniyle Paris'teki tarihi Louvre Müzesi'nin ikinci bir emre kadar kapalı tutulacağı bildirilmişti.
ABD'nin Washington eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 6'ya çıktı.
Washington eyaleti sağlık yetkilileri, yeni tip koronavirüs kaynaklı 4 ölümün daha yaşandığını ve virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.
Yetkililer, 14'ü King County, 4'ü ise Snohomish County'de olmak üzere Washington eyaletinde 18 vakanın bulunduğunu söyledi. ABD genelinde ise şimdiye 87 vaka tespit edildi.
İngiltere, Fransa ve Almanya'nın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele amacıyla İran'a tıbbi malzeme yardımında bulunduğu belirtildi.
İran'ın Paris Büyükelçisi Behram Kasımi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 3 Avrupa ülkesinin mali yardımlarıyla koronavirüsle mücadele için alınan tıbbi malzemelerin İran'a ait uçakla Paris'ten Tahran'a taşındığını aktardı.
İran basınında yer alan haberlerde, yardımların test kitleri, virüse karşı korumalı özel eldiven ve kıyafetlerden oluştuğu belirtilirken, söz konusu ülkelerin ayrıca Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) aracılığıyla 5 milyon avro yardımda bulunacakları kaydedildi.
İran devlet medyasına göre DSÖ'nün 100 bin virüs teşhis kiti, laboratuvar ve diğer ürünlerden oluşan toplam 8 bin tonluk yardımları da Tahran'a ulaştı.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD yaptırımlarına rağmen yardım gönderen ülkelere ve DSÖ'ye teşekkür etti.
in'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun, ülkesinden ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomilerini olumsuz etkilediğini belirterek, "Ama Çin, ekonomisini canlandırmak için elinden gelen her şeyi yapıyor ve 2020 ekonomik hedeflerini yakalayacağından emin'' dedi.
Çin, BM Güvenlik Konseyi mart ayı dönem başkanlığını devraldı. Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs hakkında değerlendirmelerde bulunan Zhang, ''Koronavirüs salgını Çin ekonomisini kesinlikle olumsuz etkiledi ama Çin ekonomisini canlandırmak için elinden gelen her şeyi yapıyor ve 2020 ekonomik hedeflerini yakalayacağından emin.'' dedi.
Zhang, koronavirüs salgınıyla mücadelede de kısa sürede başarılı olacaklarını söyledi.
ABD yönetiminin aralarında Xinhua haber ajansının da yer aldığı 5 Çinli medya kuruluşunun ülkedeki muhabir sayısına sınırlama getirmesine tepki gösteren Zhang, ABD'nin ifade özgürlüğünü savunan bir ülke olarak gazetecilerin çalışmasını desteklemesi gerektiğini ifade etti.
Zhang, ''ABD ile görüş ayrılıklarımız olduğu doğru ama Çinli gazetecilerin çalışmalarına müdahale etmeye yönelik adımlar atması yakışıksız.'' değerlendirmesinde bulundu. (Ajanslar)