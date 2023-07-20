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Dünya TikTok'ta paylaşılan o videoyu konuşuyor! 'Zamanda sıkışmış' kadının görüntüleri milyonlarca kez görüntülendi: İşte o anlar!

20.07.2023 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılan bir videoda sokakta yürüyen bir kadının görüntüleri izleyenleri adeta şoke etti. Çoğu kullanıcı tarafından 'zamanda sıkışmış' olarak ifade edilen kadının o anları milyonlarca beğeni ve yorum aldı.

Dünya TikTok'ta paylaşılan o videoyu konuşuyor! 'Zamanda sıkışmış' kadının görüntüleri milyonlarca kez görüntülendi: İşte o anlar!

Geçtiğimiz hafta yayınlanan TikTok videosunda bir kadının sokağın ortasındaki esrarengiz anları sosyal medyada viral oldu.

YÜRÜRKEN BİR ANDA 'DONUYOR' VE...

Caddede yürüyen kadın kameradan arkası dönük bir şekilde uzaklaşırken bir anda alışılmadık bir durum yaşandı.

Görüntülerde kadının sokakta yürürken bir anda hareketsiz kaldığı görülüyor. Ardından alışılmadık bir şekilde tekrar harekete geçen kadın için TikTok kullanıcıları 'bir simülasyonda yaşıyoruz' yorumlarında bulundu.

Akıllara Matrix filmini getiren olayda, TikTok kullanıcıları kadının 'zamanda sıkışmış' olabileceğini iddia etti.

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4,9 MİLYON GÖRÜNTÜLENME, 470 BİNDEN FAZLA BEĞENİ...

Geçen hafta paylaşılan video kısa sürede viral haline geldi. 4,9 milyon görüntülenme alan video 470 binden fazla da beğeni aldı.

TikTok kullanıcılarından bazıları videonun duraklatılarak bu hale getirildiğini iddia ederken kimi kullanıcılar da bunu inkar etti.

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