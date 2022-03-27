Dünya Tiyatrolar Günü nasıl ortaya çıktı? 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü neden kutlanır? Dünya Tiyatrolar Günü Tarihçesi!

Dünya Tiyatro Günü, her yıl 27 Mart tarihinde etkinlikler ile kutlanır. 27 Mart'ta tiyatronun önemine vurgu yapılır. 61 yıldır kutlanan Dünya Tiyatror Günü'nde, tiyatro ile seyirci arasındaki bağı kuvvetlendirmek için birçok oyun ücretsiz olarak sergilenmektedir. Dünya Tiyatrolar Günü'ne vatandaşlar merak ettiği soruların yanıtlarını aramaya başladı. 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'ne dair merak edilenleri haberimizde işledik...

DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Dünya Tiyatrolar Günü'nün neden 27 Mart tarihinin kutlandığını şöyle anlatalım. 1961 yılında, UNESCO tarafından kurulan Uluslararası Tiyatrolar Birliği , 27 Mart'ı Dünya Tiyatrolar Günü olarak ilan etti. Bu nedenle, 27 Mart dünya çapında tiyatroseverler tarafından kutlanmaktadır. Dönemin Uluslararası Tiyatrolar Birliği Başkanı Arvi Kivimaa tarafından önce Helsinki, sonra da Viyana'da yapılan konferansta ortaya atılan bu fikir, İskandinav ülkelerinden gelen desteklenerek hayata geçirildi.

DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ TARİHİ

Dünya Tiyatrolar Günü ilk olarak 1961 yılında kutlanmaya başlamıştır. Daha sonra Paris'te Uluslar Tiyatrosu'nun da açılış günü yani 27 Mart tarihinde kabul edildikten sonra her yıl Uluslararası Tiyatrolar Birliği'nin şu an sayısı 100'ü bulan dünya çapındaki merkezlerinde çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam etmiştir.

Dünya Tiyatro Günü'nde gelenekselleşen bir diğer uygulama da, dünya çapında başarı kazanmış bir tiyatro oyuncusu, yönetmeni veya yazarın yazdığı evrensel bildirgedir. İlk bildirge 1962'de Fransız Jean Cocteau tarafından yazılmıştır. 1993'te Venezuela ITI Merkezi 1962'den 1993'e kadar yayınlanan tüm bildirgeleri biri kendi dillerinde, diğeri İspanyolca olmak üzere iki antoloji halinde bu bildirileri yayımlamıştır.

DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ NEDEN KUTLANIR?

UNESCO tarafından kurulan Milletlerarası Tiyatro Enstitüsü, yaptığı açıklamada Dünya Tiyatrolar Günü'nün amacını şöyle ifade etmiştir; " Sahne sanatları bağlamında, dünya çapında bilgi ve uygulama alışverişini arttırmak, gelişim sürecinde sanatsal yaratıcılığın ve üretimin gerekliliği konusunda toplumsal bilinci uyandırmak, insanlar arasındaki barış ve dostluğun sağlanması ve artmasını gerçekleştirmek adına karşılıklı anlayışı geliştirmek, UNESCO'nun hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmak."

Her yıl tiyatro ya da tiyatro ile ortak çalışan diğer sanat disiplinlerinden gelen başarılı bir sanatçı, Dünya Tiyatrolar Günü için bir konuşma yapar. Uluslararası Bildirge olarak görülen bu konuşmanın metni 20'den fazla dile çevrilerek pek çok gazetede yayınlanmaktadır. Aynı zamanda bu bildiri, dünya üzerindeki birçok tiyatro grubunun oyunundan önce okunur. Pek çok televizyon ve radyo kanalı bu bildirgeyi beş kıtanın her köşesindeki dinleyicilere ulaştırmayı ve konuya dair farkındanlık kazandırmak hedeflenir. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde; kültürel aktarımı, sanatı ve birçok temel yapıyı içinde barındıran tiyatro hakkında toplumların bilinçlendirilmesi ortak amaçtır.

