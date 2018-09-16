Hatay'ın Yayladağı ilçesinde düzenlenen "Dünya ve Suriye Türkmenleri Buluşma Şöleni" başladı.
Dünya ve Suriye Türkmenleri Platformu tarafından Kızılgöl mevkisinde yaptırılan 11 bin 500 metrekarelik ay yıldız figürü altında organize edilen etkinliğe 17 ülkeden ziyaretçiler katılıyor.
Aileleriyle şölen alanına gelen ziyaretçiler, Selçuklu dönemi kıyafetleri giyen atlılarla fotoğraf çektirdi.
Mehter takımı ve yöresel kıyafetler giyen atlıların gösteri yaptığı etkinlik, geç saatlerde aba güreşi finalleriyle sona erecek.
Şölene katılan Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin çok anlamlı ve güzel olduğunu söyledi.
Türk milletinin evlatlarının bir bütünün parçaları olduğunu ifade eden Paşayeva, şöyle konuştu:
''Türk milleti olarak birliğe ihtiyacımız var. Çünkü bizim yaşadığımız bölgede çok büyük oyunlar var. Büyük güçlerin büyük oyunları var. Bu büyük oyunlara karşı kendimizi koruyabilmemiz, haklarımızı koruyabilmemizin tek yolu birlikten geçer. O birlik bize güç verir. O yüzden bu gibi etkinlikler, o birlik ruhunu daha iyi hissetmemize, o birlik bilincini daha iyi kavramamıza vesile oluyor. O birliğin ne kadar önemli olduğunu bugünkü ve gelecek nesillere daha iyi anlatmamız lazım."
Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Vecih Cuma da çok mutlu ve gururlu olduklarını belirterek, "Ay yıldızın içinde akraba, soydaşlar, kardeşlerle buluşmak bize büyük onur verdi. Bu etkinlikler bizim gücümüzün göstergesidir. Çünkü bizim tek bir çaremiz var, o da birliğimiz ve beraberliğimiz. Böyle şölenlerde bütün dünyaya gücümüzü gösteriyoruz.'' dedi.
Suriye'nin İdlib kentinde kritik bir süreç yaşandığına işaret eden Cuma, "Türkiye devleti şu an İdlib'teki 3 milyon insanın koruyucusudur. Bu şölen de ona destektir." ifadesini kullandı.
Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce, Suriye'nin sıfır noktasında Türkmen buluşması gerçekleştirdiklerini dile getirerek, bu etkinliği, Yayladağı ilçesinin bir Türkmen yurdu olduğunu haykırmak için düzenlediklerini ve dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri ağırladıklarını söyledi.
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