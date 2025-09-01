Dünyaca ünlü isimler Türkiye’ye estetik için akın ediyor! İngiltere’nin ünlü mankeni Imogen Thomas estetik için Türkiye’de...

KADIN

Sağlık turizminde dünyanın önde gelen ülkelerinden biri haline gelen Türkiye, global üne sahip isimleri ağırlamaya devam ediyor. İngiltere'de televizyon ve sosyal medya dünyasında tanınan influencer Imogen Thomas, estetik operasyon için İstanbul’a geldi.

DÜNYADA SAĞLIK TURİZMİNDE 3. SIRADAYIZ

Sağlık turizminde dünya çapında üçüncü sırada konumlanan Türkiye, global isimleri ağırlamaya devam ediyor.
İNGİLTERE'NİN ÜNLÜ İSMİ ESTETİK OPERASYON İÇİN TÜRKİYE'Yİ TERCİH ETTİ

41 yaşındaki ünlü influencer, meme küçültme ameliyatı için dünyaca tanınan Op. Dr. Salih Onur Basat’ı tercih etti. Ameliyat sonrası sürecini sosyal medya hesaplarında paylaşmayı planlayan Imogen Thomas, başarılı doktorun alanındaki uzmanlığından ve Türkiye’nin sağlık turizmindeki gelişmelerinden etkilendiğini belirtti.

"YALNIZCA ESTETİK DEĞİL, SAĞLIK AÇISINDAN DA ÖNEMLİ BİR OPERASYON"

Op. Dr. Salih Onur Basat şu açıklamada bulundu: “Imogen Thomas gibi dünya çapında bilinen bir ismin Türkiye’yi tercih etmesi, ülkemizin sağlık alanındaki başarısını bir kez daha kanıtlıyor. Meme küçültme operasyonu yalnızca estetik değil, aynı zamanda sağlık açısından da önemli bir operasyon. Hastalarımıza daha konforlu ve sağlıklı bir yaşam sunmak ise bizim temel misyonumuzu oluşturuyor.”

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

