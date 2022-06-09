Dünyaca ünlü terlik markalarına alternatif ve ayaklarınızı rahatlatacak öneriler

Yaz döneminin başlaması ile güzel, rahat ve modaya uygun terlik bulma telaşı başladı. Sadece denizde değil gündelik yaşamın hemen her alanında giyilen terlikler, gün yüzüne çıktı. Herkes her ne kadar herkes en iyi terlik markalarını tercih etmek istese de bazen imkânlar el vermeyebilir. Sizler için dünyaca ünlü terlik markalarına alternatif, rahat ve uygun fiyatlı terlik modellerini listeledik. İşte detaylar!

1. Uygun fiyatlı ve rahat ESEM ESM kadın terlik

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Esem ESM Kadın Terlik, rahat yapısı ve şık görünümüyle dikkat çekiyor. Aynı zamanda uygun fiyatıyla bütçe dostu bir ürün olması nedeni ile oldukça beğeniliyor. 7 farklı renk seçeneği bulunan ürün, kaymaz tabanı özelliği ile kullanıcılardan tam not alıyor. Terliğin kauçuk yapısı, ıslak zeminlerde kayma probleminin önüne geçerek deniz ya da havuz gibi alanlarda giymeye olanak tanıyor. Sahil, ev, balkon ya da bahçe gibi hemen her ortamda giymeye uygun olan ürüne göz atmaya ne dersiniz?

2. Roy Jones Unisex Ortopedik Tabanlı Konfor Modeli Terlik ile rahatlığı seçin

Roy Jones Unisex Ortopedik Tabanlı Konfor Modeli Terlik, ilgi gören ürünler arasında yer alıyor. Unisex olarak tasarlanan ürün, çok yönlü kavrama özelliği sayesinde aşınmaya karşı dayanıklılık gösteriyor. Terliğin rahat bir kullanım sağlayan iç tabanı, hem evde hem dışarıda kullanıma uygun. Hijyenik yapısı ve kir tutmayan suni derisi ile rahat ve kullanışlı olan terlik, kullanıcılar tarafından tam not alıyor. Hafif ve esnek gövdesi ile ayağınızı yormayan ürünü tatile gitmeden önce satın almaya ne dersiniz?

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3. Konfordan vazgeçemeyenlere: Adidas EEZAY Flip Flop Kadın Terlik

Parmak arası terliklerin rahatlığına alışan ondan vazgeçemiyor. Yaz döneminde parmak arası terlik almak isteyen kadınlar için harika bir önerimiz var: Adidas EEZAY Flip Flop Kadın Terlik, hem şık hem sade bir tasarıma sahip. Oldukça uygun fiyata satılan ürün, hafif ve yastıklamalı yüzeyi ile rahat kullanım vadediyor. Hafif gövdesi ile ayağınızda yokmuş gibi hissedeceğiniz terlik, yazın vazgeçilmezleri arasında bulunabilir. Göz alıcı rengi ve şık tasarımı ile dikkat çeken Adidas EEZAY Flip Flop Kadın Terlik'i yakından inceleyip sepetinize eklemeyi unutmayın!

4. Wordex Yumuşak Kalın Tabanlı Unisex Plaj Terliği size her yerde eşlik edecek

Wordex Yumuşak Kalın Tabanlı Unisex Plaj Terliği, yaz mevsiminin en önemli ihtiyacı olan terlik arayışı için üretiliyor âdeta. Plajlar veya havuz kenarında rahatlıkla giyebileceğiniz sudan etkilenmeyen bir terlik arıyorsanız bu ürün tam size göre! Kalın tabanı ile konforlu yürüyüş sağlayan terliğin genişliği, ayakkabı tokası sayesinde ayarlanabiliyor. 9 farklı renk seçeneği hemen her zevke uygun bir alternatif sunuyor. Uygun fiyatı ile bu terlik modelinden birkaç renk alabilir, plajlarda yapacağınız farklı kombinler ile rengârenk gezebilirsiniz.

5. Erkekleri unutmadık: Gezer Rahat Yazlık Günlük Erkek Terlik

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Yazın giyecek şık ve rahat bir terlik arayan erkekler için Gezer markasının terlik modelleri oldukça uygun. Gezer Rahat Yazlık Günlük Erkek Terlik, ortopedik tabanı ile hem konforunuza hem de sağlığınıza hitap ediyor. Rahat süet tabanı, şık görünümlü derisi ve tokaları ile sevilen ürünler arasında yer alıyor. Hem uygun fiyatı hem kaliteli malzemesiyle dikkat çeken model, terletmeyen malzeme kullanılarak üretiliyor. Üst kısmında deri, altında ise terletmez kumaş kullanılarak tasarlanan terlik; rahat kullanım vadediyor. Yaz boyunca giyebileceğiniz uygun fiyatlı ortopedik terlik arıyorsanız bu ürüne mutlaka göz atmalısınız.

6. Lumberjack Erkek Castello 1fx Antrasit Lacivert Yazlık Terlik ile konforunuzdan ödün vermeyin

Lumberjack Erkek Castello 1fx Antrasit Lacivert Yazlık Terlik, hem şık hem rahat tasarıma sahip. Ürün, yumuşak ve esnek tabanı ile yürümeyi kolaylaştırırken kapalı ön yüzü sayesinde ayağınızı dış darbelere karşı koruyor. Delikli kumaş yüzeyi sayesinde ayaklarınızın terlemesini de önlüyor. Islandığı zamanda bile çabucak kuruyarak rahat kullanım sunan ürün, esnek tabanı ile uzun yürüyüşler yapmaya imkân sağlıyor Deniz, plaj, havuz ve günlük yaşamda çok rahat kullanılabileceğiniz Lumberjack markalı terlik modelini incelemek ister misiniz?

7. Herkese hitap eden Sonimix Soelite Hm Unisex Bahçe Havuz Terliği

Sonimix Soelite Hm Unisex Bahçe Havuz Terliği, rahat ve şık tasarımı ile hemen herkesin gözdesi olmaya aday. Geniş ve yumuşak alt tabanı ile rahat kullanım vadeden model, yumuşak üst gövdesi ile ayağı sıkı şekilde sarıyor. 8 farklı renk seçeneğiyle rengârenk skalaya sahip terlik, deniz ve plajda kullanmaya birebir. Kullanıcılardan iyi yorumlar alan ürün, uygun fiyat etiketi ve kullanım rahatlığı ile tercih ediliyor. Yumuşacık dokusuyla konforlu bir yaz mevsimi geçirmeye ne dersiniz?

8. Rahat, şık ve ortopedik: Neon Shoes Unisex Ortopedik Parmak Arası Terlik

Rahat ortopedik tabanı, şık üst kesimi ve kaliteli alt taban ile yazın kullanılabilecek ideal terliklerden biri: Neon Shoes Unisex Ortopedik Parmak Arası Terlik. Tam yaz terliği olan ürün, yaz akşamlarında elbiselerin altına giymek ve rahat bir yürüyüş yapmak için oldukça ideal. Baş parmağı kavrayan kısmı sayesinde ayaktan kolayca çıkmaz. Terletmeyen kumaşı ile konforlu bir yürüyüş sağlar. Ürünün koku yapmayan %100 ortopedik olan iç tabanı, her ayak tipine uygun olarak üretilir. Antibakteriyel ve nefes alabilen malzemeden üretilen bu terliği kaçırmamanızı öneririz!

9. Lumberjack Mendy P 1fx Kadın Terlik ile şıklığınızı tamamlayın

Lumberjack Mendy P 1fx Kadın Terlik, deri ve süet malzemeden üretilmiş terlik arayan kadınların tercihleri arasında yer alıyor. Siyah ve beyaz olarak iki renk seçeneği sunan ürünün üzerindeki tokalar sayesinde genişliği ayarlanabiliyor. Suni derisi terletmeyen kumaştan üretiliyor ve bu sayede hijyenik bir kullanım sunuyor. Yumuşak ve rahat tabanıyla iyi bir ürün deneyimi vadeden terlik; yürüyüşler, balkon veya bahçede rahatlıkla tercih edilebilir. Ayağınızdan çıkarmak istemeyeceğiniz bu model ile yazın tadını çıkarabilirsiniz. Sade ve rahat bir terlik arayan kadınlar bu ürüne mutlaka şans vermeli.

10. Hogus Valley Mandala Desenli Yazlık Terlik ile enerji saçın

Hogus Valley Mandala Desenli Yazlık Terlik, renkli terlik arayanlar için ideal modeller arasında bulunuyor. Yazın enerjisini üzerinde taşıyan ürün, konforu ön plana çıkaran yapısıyla dikkat çekiyor. Hem rahat hem şık bir kullanım sunan terlik ile uzun yürüyüşler yapılabilir. Ürün, özellikle hassas yapılı ayaklara sahip kişiler için oldukça ideal. Taban yapısı aşınma ve kaymaya karşı dayanıklı olduğu için havuz kenarı gibi ıslak zeminler veya doğa yürüyüşlerinde rahatça kullanılabilir. Eğer şık ve renkli bir terliğe ihtiyacınız varsa kir tutmayan özelliğe sahip ürünü tavsiye ederiz.