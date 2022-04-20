HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Dünyada bir ilk! "Asahi" denize inmek için gün sayıyor

Dünyada bir ilk! "Asahi" denize inmek için gün sayıyor

20.04.2022 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın elektrikle çalışan "sıfır emisyonlu" ilk yük gemisi Asahi, Japonya'da denize inecek. Alışılagelen yük gemilerinden farklı olan tamamen elektrikli Asahi, toplam 100 elektrikli aracın taşıdığı batarya kapasitesine sahip.

Dünyada bir ilk! "Asahi" denize inmek için gün sayıyor

Dünyanın 'sıfır emisyonlu' ilk yük gemisi Asahi denize iniyor. Tamamıyla elektrikli 62 metre uzunluğundaki Asahi, Nisan ayı sonunda Tokyo Körfezi'ne açılacak.

Alışılagelen yük gemilerine kıyasla daha az gürültü ve titreşime yol açan Asahi bünyesinde daha fazla mürettebatı barındırabiliyor.

Dünyada bir ilk olan gemi suya indi!Dünyada bir ilk olan gemi suya indi!

100 ELEKTRİKLİYE EŞİT

Toplam 100 elektrikli aracın taşıdığı batarya kapasitesine sahip yük gemisi, ilk aşamada, deniz taşıtlarına yakıt ikmalinde kullanılacak.

gemi

Sıfır emisyona sahip Asahi'nin üretim projesi sahibi e5 Lab, yakın gelecekte elektrikli feribotlar ile hidrojenle çalışan yakıt pilli römorkör geliştirmeyi hedefliyor. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oyun tutkunlarının verim alacağı kaliteli oyun kumandalarıOyun tutkunlarının verim alacağı kaliteli oyun kumandaları
Son anket sonuçları! AK Parti ve MHP'lilerin yanıtı dikkat çektiSon anket sonuçları! AK Parti ve MHP'lilerin yanıtı dikkat çekti
Kızını kalbinden bıçaklayıp öldüren anne, asit içtiKızını kalbinden bıçaklayıp öldüren anne, asit içti
Anahtar Kelimeler:
Japonya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Nagihan yaptıklarıyla olay oldu! Cezası açıklandı

Survivor'da Nagihan yaptıklarıyla olay oldu! Cezası açıklandı

Bakan Soylu, "Yapın da göreyim" demişti! Böyle basıldılar

Bakan Soylu, "Yapın da göreyim" demişti! Böyle basıldılar

Fatih Terim'e büyük tepki var! ''Galatasaray'ı bırakırım!''

Fatih Terim'e büyük tepki var! ''Galatasaray'ı bırakırım!''

"En önemlisi olacak" demişti! Türkiye'nin beklediği gün geldi

"En önemlisi olacak" demişti! Türkiye'nin beklediği gün geldi

Şehit teğmen, törenle memleketine uğurlandı

Şehit teğmen, törenle memleketine uğurlandı

Memurları taşıyan otobüste patlama!

Memurları taşıyan otobüste patlama!

İlginizi Çekebilir

Seri sperm donörü! Bağış turunun ardından 55 çocuğu olacak

Seri sperm donörü! Bağış turunun ardından 55 çocuğu olacak

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Burcunuzu okumadan güne başlamayın

Burcunuzu okumadan güne başlamayın

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.