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Dünyada Omicron paniği! Yeni belirtiyi açıkladı

06.12.2021 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüsün yeni varyantı olan Omicron'u tespit eden doktor, virüste görülen yeni semptomu açıkladı.

Dünyada Omicron paniği! Yeni belirtiyi açıkladı

Koronavirüs pandemisinde Omicron varyantı konuşulmaya devam ediliyor. Güney Afrika'da tespit edilen varyant gün geçtikçe dünyaya yayılıyor. Delta varyantından daha bulaşıcı olduğu belirtilen Omicron'un dünyada baskın varyant haline geleceği belirtiliyor.

Omicron'u ilk fark eden kişi olan Güney Afrika Tabipler Birliği başkanı olan Dr Angelique Coetzee, varyant ile ilgili yeni bilgiler verdi.

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YENİ BELİRTİYİ AÇIKLADI

Omicron vakalarında Delta varyantı ile enfekte olan Kovid-19 hastalarında gördüklerinden biraz farklı olan 'olağandışı semptomlar' ile karşılaştıklarının altını çizen Coetzee, yeni semptomu açıkladı. BBC'nin haberine Coetzee, diğer enfeksiyonlardan ayırt edici semptomun boğazda kaşıntı hissi olduğunu açıkladı.

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ANA BELİRTİLER

Coetzee, tedavi ettiği hastalara dayanarak başlıca semptomların yorgunluk, vücut ağrıları ve baş ağrısı olduğunu açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Güney Afrika Cumhuriyeti
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