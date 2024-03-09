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Dünyadaki en sağlıklı ülke İspanya'nın sırrı ortaya çıktı! Hastalık kapılarına uğramıyor, daha uzun yaşıyorlar

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
09.03.2024 14:28
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Resmi olarak dünyanın en sağlıklı ülkesi olan İspanya'nın sağlıklı yaşam sırrı merak ediliyor. Konuya dair yapılan araştırmalara göre İspanya halkının neden bu kadar sağlıklı olduğu ve nasıl çok daha uzun yaşadıklarına dair sonuçlar ortaya çıktı. Bunama, kalp hastalığı ve kanser gibi hastalıkların en az sayıda görüldüğü halkın en çok önem verdiği şeyin aile ve arkadaşlarla birlikte uzun sohbet eşliğinde yenen yemeklerin olduğu öğrenildi.

Dünyadaki en sağlıklı ülke İspanya'nın sırrı ortaya çıktı! Hastalık kapılarına uğramıyor, daha uzun yaşıyorlar

Sağlıklı bir yaşam tarzı ve uzun ömür sırlarını araştırılıyor. İspanya, dünyanın en sağlıklı ülkelerinden biri olarak kabul edilirken, bu ülkenin sağlık sırları da her zaman merak konusu. İspanyolların hastalıklardan nasıl kaçındığı ve daha uzun süre nasıl yaşadığına dair araştırmalar yapılıyor. İşte haberin detayları...

DÜNYANIN EN SAĞLIKLI ÜLKESİNİN SIRRI

İspanya resmi olarak dünyanın en sağlıklı ülkesi. Çünkü bunama, kalp hastalığı ve kanser az görülüyor ve daha uzun yaşam beklentileri var. Araştırmacılar, İspanya’daki bu durumun Akdeniz diyetinden kaynaklandığını düşünüyor. Ancak Akdeniz diyeti, oradaki yaşam tarzının sadece kısmi bir parçası ve Akdeniz yaşam tarzı bütünsel olarak şu temel ilkelere sahip:

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1) Sosyalleşilen uzun yemek saatleri

2) Dengeli beslenme

3) Öğlen şekerlemeleri (uyku)

4) Bol bol yürüyüş

5) İspanyollar, aceleyle yenilen fast food tarzı yiyecekleri tercih etmezler. Özenle hazırlanan yemekleri aile ve arkadaşlarıyla sosyalleşerek tüketirler.

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Sosyalleşilen yemek zamanlarının obezite riskini azalttığı ve aynı zamanda zihinsel sağlığı desteklediği bulundu. Aile ve arkadaşlarla bağlantı kurmak için günün birkaç saatini ayırmak, ruh halini iyileştiren endorfinleri üretir ve kişiye zevk verir. Ayrıca, öğle yemeklerinden sonra birazcık kestirme İspanya’da önemli bir kültürdür. Araştırmalar, öğlen uykusunun stres miktarını azalttığını, ruh halini iyileştirdiğini ve beyin performansını artırdığını gösteriyor. Belki biz de İspanya halkının, “Çalışmak için değil, yaşamak için çalışma” inancından kendimize pay çıkarmalıyız.

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bunama kanser İspanya kalp hastalıkları sağlıklı yaşam
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