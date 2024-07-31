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  4. 'Dünyadaki ilk örnek olacak' O ilde ezber bozan keşif! Tarihi değiştirdi

'Dünyadaki ilk örnek olacak' O ilde ezber bozan keşif! Tarihi değiştirdi

31.07.2024 16:37
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Denizli'de, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü tarafından yapılan kazı çalışmalarında 9 milyon yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen 'kılıç dişli' kedi kafatası fosili bulundu. Doç. Dr. Ahmet İhsan Aytek, "Literatüre baktığımızda Anadolu'daki ilk örnek olduğunu şu an için söyleyebiliriz. Hatta bu fosilin yeni bir türe ait olma ihtimali de mevcut. Öyle ise bu türün dünyadaki ilk örneği olacak" dedi.

'Dünyadaki ilk örnek olacak' O ilde ezber bozan keşif! Tarihi değiştirdi

Tavas ilçesi Kayaca Mahallesi yakınlarındaki alanda, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet İhsan Aytek'in bilimsel danışmanlığında 2022 yılında kazı çalışmaları başlatıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda, Denizli Müze Müdürlüğü başkanlığında yapılan çalışmalarda ayrıca çeşitli üniversitelerden paleoantropolog, paleontolog, jeolog ve öğrenciler de görev alıyor.

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9 MİLYON YIL ÖNCESİNE AİT KILIÇ DİŞLİ KEDİ KAFATASI BULUNDU

Almanya'daki Eberhard Karls Üniversitesi ile de ortaklaşa yapılan kazılarda şimdiye kadar zürafa, fil, gergedan, at, boynuzlugillere ait hayvanlar, sırtlan, kedigiller, karınca yiyen gibi hayvanlara ait 500 fosil bulundu. Son yapılan kazılarda ise 9 milyon yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen kılıç dişli kedi kafatası bulundu.

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'DÜNYADAKİ İLK ÖRNEĞİ OLACAK'

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet İhsan Aytek, "Bu yıl en önemli gördüğümüz keşfimiz, daha önceki yıllarda uzun kemiklerini bulduğumuz kedigillere ait hayvanlardan birinin kafatasına ulaşmamız oldu. Neredeyse tamamı olan kafatasının, Anadolu'daki hatta belki dünyadaki en iyi korunmuş örneklerden biri olduğunu düşünüyoruz. Detaylı çalışma yaptıktan sonra türü tespit edeceğiz ama ilk gözlemlerimiz kılıç dişli kedilerin erken formlarından biri olduğu yönünde. Literatüre baktığımızda Anadolu'daki ilk örnek olduğunu şu an için söyleyebiliriz. Hatta bu fosilin yeni bir türe ait olma ihtimali de mevcut. Öyle ise bu türün dünyadaki ilk örneği olacak." ifadelerini kullandı.

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"ALANIN 7-9 MİLYON YIL ARASI BİR TARİHE SAHİP OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORDUK! BU YIL BULUNANLARLA TARİHİ 9 MİLYONA ÇEKTİK"

Aytek "Diğer kedimize ait de bir köpek dişi bulduk. Bu da bize türü tanımlamada önemli bir avantaj sağlayacak. Bölge fosil bakımından çok zengin, daha önce alanın 7 ile 9 milyon yıl arası bir tarihe sahip olduğunu düşünüyorduk. Ancak bu yıl bulunan fosillerle tarihi 9 milyona doğru çektik" dedi. (DHA)

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_88193Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Denizli kafatası
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