Dünyadan Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sel ile ilgili Türkiye'ye taziye ve dayanışma mesajları

Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta şiddetli yağış sele yol açtı. Selde felaketinden acı haberler gelmeye devam ederken ABD, İngiltere, Almanya, İspanya, İsrail, Rusya, Çin ve Azerbaycan Türkiye'ye taziye ve dayanışma mesajları gönderdi.

AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI ALİYEV: HAYATINI KAYBEDENLERİN AİLELERİNE BAŞ SAĞLIĞI, YARALILARA ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hitaben yazdığı mesajda Kastamonu, Sinop ve Bartın’da meydana gelen sel felaketi sonucu can kaybı ve yıkım haberlerinden dolayı son derece kederlendiğini dile getirdi. Aliyev mesajında, "Kendim ve Azerbaycan halkı adına size, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına ve bu faciadan dolayı baş sağlığı diliyor, yaralılara acil şifa diliyorum. Allah rahmet etsin” ifadelerine yer verdi.

ABD: NATO MÜTTEFİKİMİZ TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımında, "Bu hafta Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde meydana gelen ölümcül sel felaketlerinde hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten başsağlığı dileklerimizi sunuyor, zarar görenlerin acısını paylaşıyoruz. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız, zarar görenlere yardım etmeye hazırız." ifadelerine yer verildi.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı ve Misyon İkinci Başkanı Marianne Young da Twitter'dan, Karadeniz bölgesini vuran sel ve heyelan nedeniyle yaşanan can kayıplarını ve acıları görmekten üzüntü duyduğunu belirterek, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

ALMANYA: BÖLGE HALKIYLA DAYANIŞMA İÇERİSİNDEYİZ

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğince Twitter'dan yapılan açıklamada, Sinop, Samsun, Bartın, Karabük ve Kastamonu'daki selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletilirken, "Bölge halkı ve onlara yardım edenlerle dayanışma içerisindeyiz. Düşüncelerimizle sizinleyiz." ifadesi kullanıldı.

İspanya'nın Ankara Büyükelçiliğince Twitter'dan yapılan paylaşımda, Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta meydana gelen sel nedeniyle üzgün oldukları vurgulanarak, "Düşüncelerimiz, kurbanların aileleri ve Türk halkıyla birlikte. Kalpten başsağlığı dileklerimizi sunarız." denildi.

Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan sel felaketlerinde yaralananlara acil şifa, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Türk halkına içten başsağlığı dileklerini Twitter'dan ileten İsrail'in Ankara Büyükelçiliği ise daha fazla kayıp yaşanmaması dileğinde bulundu.

RUSYA: TÜRKİYE'NİN BAŞI SAĞ OLSUN

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğince Twitter'dan "Türkiye’nin başı sağ olsun." mesajıyla Batı Karadeniz'deki sel ve heyelan sonucu yakınlarını, sevdiklerini kaybedenlere ve evlerini yitirenlere taziye ve dayanışma mesajı iletildi.

Çin'in Ankara Büyükelçiliğince Twitter'dan yapılan paylaşımda da "Karadeniz bölgesinin farklı noktalarında meydana gelen sel felaketi nedeniyle dost Türk halkının acısını paylaşıyor, geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Yaralılara acil şifalar, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA-İHA

