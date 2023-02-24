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Dünyanın en büyük dudaklarına sahip kadını rekora koşuyor! Ameliyat parasını ödemek için...

24.02.2023 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Estetik müdahalelerde en sık yapılan işlemlerin arasında dudak ve göğüs büyütme yer alıyor. Birçok kadın daha dolgun dudaklara sahip olmak için estetik yaptırıyor. Dünyanın en büyük dudaklarına sahip olan Andrea Ivanova, yeni yaptıracağı estetiklerin listesini paylaştı. Ivanova ameliyat parasını kazanmak için şaşırtıcı bir kampanya paylaştı.

Dünyanın en büyük dudaklarına sahip kadını rekora koşuyor! Ameliyat parasını ödemek için...

Dünyanın en büyük dudaklarına sahip olan 25 yaşındaki Andrea Ivanova, 2018 yılından itibaren 43 kez bıçak altına yattı. Ivanova, dudaklarına 30'dan fazla hyaluronik enjeksiyon yaptırdığını iddia ediyor. Ivanova elmacık kemiklerinin de büyümesini sağlamanın yeni hedefi olduğunu açıkladı.

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Genç kadın dudaklarının haricinde göğüslerinden ve çenesinden de çok sayıda ameliyat geçirdi. Ivanova görünümü için "Sıkıcı sıradan görünümleri sevmiyorum ve büyük şekillerin ve eksantrik güzelliklerin hayranıyım" dedi. Göğüsünü büyüten ve çenesini sivrileştiren Ivanova şimdi de dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip olan kişisi olmak istiyor.

DUDAKLARINI BÜYÜTTÜRMEYE DEVAM EDECEK

"Şimdiye kadar elmacık kemiklerime dört hyaluronik asit enjeksiyonu yaptırdım, ancak hafta içinde iki tane daha yaptıracağım. İyileşme süreci için, sonrasındaki üç güne kadar yüze kuvvetli baskı yapmaktan kaçınmam gerekiyor. Amacım onları modellemek ve önemli ölçüde büyütmek ama tabii ki yine de daha büyük dudaklar istiyorum. Onları daha da büyütmek için daha fazla enjeksiyon yapmaya devam edeceğim."

Andrea, kısa zaman önce Instagram hesabında ameliyatı için daha fazla para kazanmak amacıyla "nakit karşılığı öpücükler"i etkinliği oluşturdu.

DOKTORLAR BU DURUMUN ÖLÜMCÜL OLABİLECEĞİNİ BELİRTTİ

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Andrea, dudaklarının zaten çok büyük olduğu ve daha fazla enjeksiyonun sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıldı. Doktorlar, gelecekteki prosedürler ölümcül olabileceğinden, ağzındaki herhangi bir ağrıya dikkat etmesi konusunda onu uyardı.

Bu tavsiyeyi göz ardı ederek, "Dudaklarım hala yeterince büyük değil ve onların şimdikinden çok daha büyük olmasını istiyorum" dedi.

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Estetiklere olan tutkusunu her fırsatta belirten Andrea, aldığı kötü yorumlar için
"Her yerde benim hakkımda birçok olumsuz yorum var ve birçok insan yeni genişlemiş çenemi de onaylamıyor. Ailem yeni görünüşümü onaylamasa da, değişikliğim için seçimime saygı duymak zorundalar." dedi.

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“Güzellik konusunda kendi zevkim ve görüşlerim olduğu için insanların yorumları umurumda değil."

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