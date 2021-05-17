Madde kullanma yaşı düştü! Dünyanın en büyük sorunlarından biri; gençlerde madde kullanımı

Dünyada yaşanılan en büyük problemlerden biri, çocuk ve ergenlerin madde kullanmalarıdır. Günümüzde çocuklarda da görülebilen bu durum gün geçtikçe devleşen bir sorun haline geliyor. Zararlı madde sigara olabileceği gibi hap, uyuşturucu veya uyuşturma kokulu bir madde de olabilir.

Çocuk ve ergenlerde madde kötüye kullanımı, belirli bir maddenin günlük yaşantıyı olumsuz etkileyecek ölçüde, yoğun ve sık kullanımı anlamına gelir. Çocuğun bu maddeleri kötüye kullanmasındaki belirleyici etken, bu maddelerin kullanılmasıyla yaratılan keyif ve geçici olarak kaygıdan uzaklaşma dışında, başka etkileri de olabilir. Çocuğun bazı sosyal ortamlara, sırf bu maddeyi kullanmak için girmesi ve ilişkileri manipüle etmesi eğilimi olabileceği gibi, daha izole bir madde kullanma alışkanlığı da olabilir.

MADDE KULLANIMI BAŞARIYI ENGELLİYOR

Madde kullanımı, günlük yaşantıyı ve akademik performansı olumsuz etkileyen bir alışkanlık olduğundan, çok kapsamlı ele alınması gereken bir bozukluktur. Bunun için temelde ne gibi sorunlar yer alıyor, öncelikle bu durumu göz önünde bulundurmak gerekir. Madde kullanan veya buna eğilimi olan çocukların eğitim alanında olumsuz gelişme gösterdiği ve hayatlarının birçok alanında başarısız oldukları gözlemlenmiştir.