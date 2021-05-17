Madde kullanma yaşı düştü! Dünyanın en büyük sorunlarından biri; gençlerde madde kullanımı

Dünyada yaşanılan en büyük problemlerden biri, çocuk ve ergenlerin madde kullanmalarıdır. Günümüzde çocuklarda da görülebilen bu durum gün geçtikçe devleşen bir sorun haline geliyor. Zararlı madde sigara olabileceği gibi hap, uyuşturucu veya uyuşturma kokulu bir madde de olabilir.
Çocuk ve ergenlerde madde kötüye kullanımı, belirli bir maddenin günlük yaşantıyı olumsuz etkileyecek ölçüde, yoğun ve sık kullanımı anlamına gelir. Çocuğun bu maddeleri kötüye kullanmasındaki belirleyici etken, bu maddelerin kullanılmasıyla yaratılan keyif ve geçici olarak kaygıdan uzaklaşma dışında, başka etkileri de olabilir. Çocuğun bazı sosyal ortamlara, sırf bu maddeyi kullanmak için girmesi ve ilişkileri manipüle etmesi eğilimi olabileceği gibi, daha izole bir madde kullanma alışkanlığı da olabilir.
Madde kullanımı, günlük yaşantıyı ve akademik performansı olumsuz etkileyen bir alışkanlık olduğundan, çok kapsamlı ele alınması gereken bir bozukluktur. Bunun için temelde ne gibi sorunlar yer alıyor, öncelikle bu durumu göz önünde bulundurmak gerekir. Madde kullanan veya buna eğilimi olan çocukların eğitim alanında olumsuz gelişme gösterdiği ve hayatlarının birçok alanında başarısız oldukları gözlemlenmiştir.
Madde kullanmak, çocuğun sosyal ortamlarda karşılaşabileceği utanç, küçük düşme gibi durumların yarattığı kaygıyla başa çıkmak için tercih edilen bir yöntem olabileceği gibi, kullanım sırasında hissedilen uyuşukluk ve rahatlama istekleri de belirleyici olabilir. Bu maddenin kullanımı sırasında çöküntülü bir ruh haline girilmesi de mümkündür.
Öncelikle ebeveynlerin çocuğu iyi gözlemlemesi gerekmektedir. Çocuk için önemli olan ancak ebeveyn için basit algılanan olgular ve durumlar çocukta ruhsal boşluğa sebebiyet verebilir. Çocuğunu gözlemleyen, onun ihtiyaçlarının farkında olan ebeveynler duruma müdahale ederek sürecin kolay atlatılmasını sağlayabilirler.
İyi niyetli bir yaklaşım çocukta güven duygusunu oluşturacak ve sorunun çözümünü hızlandıracaktır. Ancak bazı durumlarda ebeveynler yetersiz kalabilir. Bu gibi durumlarda kesinlikle bir uzmandan destek alınması gerekmektedir.
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