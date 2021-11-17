HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. 'Dünyanın en dar sokağı' açılıyor! Genişliği yalnızca 1,5 metre

'Dünyanın en dar sokağı' açılıyor! Genişliği yalnızca 1,5 metre

17.11.2021 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da 1,5 metre genişliği ile 'dünyanın en dar sokağı' olarak tanıtılan 30 metre uzunluğundaki 'Dikiciler Sokağı', tarihi dokusunun korunup, ön plana çıkarıldığı restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla yıl sonunda kent turizmine kazandırılacak. Esnaf yenilenen sokağın açılacağı günü beklerken, belediye başkanı Halil İbrahim Aşgın, “İnşallah arasta çok güzel bir görselliğe kavuşacak ve esnafımız, eskiyen pabuçları dikmeye ve hizmet vermeye devam edecek” dedi.

'Dünyanın en dar sokağı' açılıyor! Genişliği yalnızca 1,5 metre

Üçtutlar Mahallesi’ndeki, 1,5 metre genişliğinde ve 30 metre uzunluğundaki, ‘dünyanın en dar sokağı’ olarak tanıtılan ‘Dikiciler Sokağı’ ilgi görüyor. Kenti ziyaret eden turistlerin ilgisini çeken sokakta, özellikle üniversite öğrencileri ile gelin ve damatlar fotoğraf çektiriyor. Eskiden 40'ı aşkın esnafın faaliyet gösterdiği sokakta, Çorum Belediyesi tarafından başlatılan restorasyon çalışmalarıyla tarihi sokak, yıl sonunda kent turizmine kazandırılacak.

a86b35528b868069761ebb34108fd432

'TARİHİ DOKUSUNU KORUYORUZ'

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 4 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmasında artık sona gelindiğini belirterek, "Bu tarihi arastayı, tüm dokusunu koruyarak restore ediyoruz. Hem şehrimizin tarihine ve kültürüne sahip çıkmış hem de esnafımızın kullanımına açmış olmayı hedefliyoruz. İnşallah projemizi bu yılın sonu itibariyle tamamlamış olacağız. Tavanda bulunan asmasıyla, zeminindeki taşıyla ve en önemlisi ruhuyla bu tarihi yeri yeniden kentimize kazandırmış olacağız. Dikiciler Arastası esnafı yeninden burada vatandaşla buluşacak. Hatta daha yapımı devam ederken, buranın esnafı bizlere gelerek duydukları mutluluğu iletiyor. İnşallah arasta çok güzel bir görselliğe kavuşacak ve esnafımız, eskiyen pabuçları dikmeye, mest dikmeye ve hizmet vermeye devam edecek” dedi.

c69ce89b61af82800fe5a6bee0ca3165

'BİREBİR AYNISI OLMUŞ'

Arastada 42 sene ayakkabı tamirciliği yaptığını belirten esnaf Kemal Ceyhan da, "Çalışmalar bitime yaklaştı ve her baktığımda çocukluğuma geri dönüyorum. Eski halinin birebir orijinali oluyor. Bu arasta tuğlasıyla, oluğuyla, içinin ahşap dokusuyla tam anlamıyla 1957'deki haline geri dönüyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah güle güle de kullanmak nasip olur bize” diye konuştu.

DHA

'Dünyanın en dar sokağı!' 30 metre uzunluğunda, 1,5 metre genişliğinde'Dünyanın en dar sokağı!' 30 metre uzunluğunda, 1,5 metre genişliğinde


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
PARTNERKıvanç Tatlıtuğ baba oluyor! Kıvanç Tatlıtuğ baba oluyor!
Dünyanın en sapık lideri Caligula!Dünyanın en sapık lideri Caligula!
Anahtar Kelimeler:
Çorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şarkıcıdan Survivor itirafı! "Gitmeme bir gün kala..."

Ünlü şarkıcıdan Survivor itirafı! "Gitmeme bir gün kala..."

Play-off'lara gidiyoruz

Play-off'lara gidiyoruz

Meteoroloji tarih verdi! Kar yağışı geri dönüyor

Meteoroloji tarih verdi! Kar yağışı geri dönüyor

Feci kaza! Motor fırladı, hız ibresi şoke etti: 3 ölü, 3 yaralı

Feci kaza! Motor fırladı, hız ibresi şoke etti: 3 ölü, 3 yaralı

Sevilen muhtar mahalleyi yasa boğdu

Sevilen muhtar mahalleyi yasa boğdu

Kocaeli'deki korkunç servis kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Kocaeli'deki korkunç servis kazasının görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan laptopların çaresi

Fazla ısınan laptopların çaresi

Kılıçdaroğlu, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile görüştü

Kılıçdaroğlu, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile görüştü

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Cihaz sahiplerine kritik uyarı! Hemen silin

Cihaz sahiplerine kritik uyarı! Hemen silin

AK Parti'de sürpriz görev değişimi

AK Parti'de sürpriz görev değişimi

Gündem yaratan iddia! Belediye başkanından 4 kadına cinsel taciz

Gündem yaratan iddia! Belediye başkanından 4 kadına cinsel taciz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.