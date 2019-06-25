Dünyanın en güçlü ticari roketi Falcon Heavy üçüncü kez fırlatıldı

CAPE CANAVERAL (AA) - Amerikan roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Falcon Heavy roketini 24 araştırma uydusuyla uzaya fırlattı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden yerel saatle 02.30'da fırlatılan Falcon Heavy roketi, 24 araştırma uydusuyla üçüncü kez uzaya gönderildi.

Falcon Heavy roketi, bu fırlatmada uzayda güneş enerjisiyle yol alabilme amacıyla üretilen uzay yelkenlileri, NASA'nın mevcut hidrazin yakıtına alternatif olarak üretimini yaptığı temiz ve yeşil roket yakıtıyla uzay araçlarının dünyayla daha az irtibatla daha uzun mesafelere gitmesini sağlayacak derin uzay atomik saatini uzaya götürdü.

Bunun yanı sıra 2004'te hayatını kaybeden Amerikalı astronot William R. Pogue dahil 152 kişinin külleri de Falcon Heavy ile uzaya gönderildi.

SpaceX şirketinden yapılan açıklamada, fırlatmanın bugüne kadar gerçekleştirilen en zor görevlerden biri olduğu ve uyduların üç farklı yörüngeye oturması gerektiği vurgulandı.

Falcon Heavy'nin iki yardımcı ateşleyici parçasının kalkıştan birkaç dakika sonra platforma iniş yaptığı ancak ana ateşleyici parçanın roketin okyanustaki platforma inmeyi başaramadığı belirtilerek bu durumun böylesine zor bir görev için normal sayılması gerektiği ifade edildi.