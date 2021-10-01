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Dünyanın en hızlı elektrikli araç şarj cihazını piyasaya sürdüler!

01.10.2021 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsviçreli teknoloji şirketi ABB, dünyanın en hızlı elektrikli araç şarj cihazını piyasaya sürdüğünü açıkladı. ABB, cihazın herhangi bir elektrikli otomobili 15 dakika içinde tamamen şarj edebileceğini iddia ediyor.

Dünyanın en hızlı elektrikli araç şarj cihazını piyasaya sürdüler!

Elektrikli otomobillere olan ilgi gün geçtikçe artıyor. Çevreye duyarlılık ve tasarruf konusunda önemli bir avantajı bulunan elektrikli otomobilleri şarj etmek ise kullanıcılara bir dezavantaj oluşturuyor. Çünkü otomobillerin şarj etme süresi hiç de kısa değil. Fakat İsviçreli teknoloji şirketi ABB'nin bu konuda yeni bir çözümü var.

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KARŞINIZDA DÜNYANIN EN HIZLI ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ CİHAZI

Reuters'ın haberine göre ABB, yaptığı açıklamada, Tesla, Hyundai ve ve diğer otomobil üreticileri tarafından üretilen elektrikli arabalara yönelik artan talebi karşılamak üzere dünyanın en hızlı elektrikli araç şarj cihazını piyasaya sürdüğünü söyledi.

Dünyanın en hızlı elektrikli araç şarj cıhazı

15 DAKİKA İÇİNDE TAMAMEN DOLACAK

Terra 360 adını taşıyan bu cihaz, şirketin aktardığına göre aynı anda dört adede kadar aracı şarj edebilecek ve herhangi bir elektrikli otomobilin pilini 15 dakika içinde tamamen doldurabilecek.

ABB'den Frank Muehlon, "Dünyanın dört bir yanındaki hükümetler, iklim değişikliğiyle mücadele için elektrikli araçları ve şarj ağlarını destekleyen kamu politikaları oluştururken, EV şarj altyapısına, özellikle hızlı, kullanışlı ve kullanımı kolay şarj istasyonlarına olan talep her zamankinden daha yüksek" dedi.

3 DAKİKALIK ŞARJLA 100 KM MENZİL

ABB'nin 3 dakikadan daha kısa bir sürede 100 kilometrelik bir menzil için gereken enerjinin depolanmasını sağlayan Terra 360 cihazı, yıl sonuna kadar Avrupa'da satışa sunulacak. Bunu 2022'de Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika ve Asya-Pasifik ülkeleri izleyecek.

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ABB, akaryakıt istasyonları, mağazalar ve şirketler gibi ticari müşterilere yönelik ürünü için bir fiyat bilgisi vermedi.

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İsviçre
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