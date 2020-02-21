HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Dünyanın en hızlı interneti hangi ülkede? (Listede Türkiye de var)

Dünyanın en hızlı interneti hangi ülkede? (Listede Türkiye de var)

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.02.2020 11:55 | Son Güncelleme

En hızlı internete sahip ülkelerin sıralaması belli oldu. Dünyanın en hızlı internet hizmetini sunan ülkeler websiteToolTester tarafından yeniden belirlendi. Listede Türkiye de var. Peki Türkiye en hızlı internete sahip ülkeler listesinde kaçıncı sırada?

Dünyanın en hızlı interneti hangi ülkede? (Listede Türkiye de var)

İnternet artık su gibi temel bir ihtiyaç haline geldi. En ufak bir internet kesintisinde veya yavaşlamasında servis sağlayıcılara mesaj yağdırıyor, o gün boyunca izlemeyi hayal ettiğimiz filmi Full HD izleyemiyor ya da oynamak için 1 hafta beklediğimiz oyunu oynayamıyoruz. Bu durum çok sinir bozucu olabiliyor. Fakat dünyanın diğer ülkelerindeki her insan bu durumla yüzleşmek zorunda değil. Dünyanın en hızlı internetine sahip ülkeler sıralaması da bunun bir nevi canlı kanıtı.

DÜNYANIN EN HIZLI İNTERNETİ UZAK DOĞUDA

WebsiteToolTester, dünyanın en hızlı internetine sahip ülkeleri açıkladı. WebsiteToolTester'ın elde ettiği verilere göre dünyanın en hızlı interneti ortalama 85.02 Mbps hız ile Tayvan'da bulunuyor. Tayvanı ise sırayla 70.86 Mbps ile Singapur ve Birleşik Krallık'a bağlı olan Jersey takip ediyor. Sadece 97 bin 857 kişinin yaşadığı Jersey'in ortalama internet hızı ise 67.46 Mbps. Bu gerçekten şaşırtıcı.

İnternet

TÜRKİYE HIZINI ARTTIRDI

Türkiye ise listede kendisine önceki yıllarda olduğu gibi yer bulmayı başardı. 2017'de 3.96 Mbps, 2018 yılında 4.90 Mbps ortalama internet hızı sunan Türkiye, 2019 yılında ise 5.27 Mbps ortalama internet hızı ile listede 102'nci sırada yer aldı. Önümüzdeki yıllarda internet altyapısının geliştirilmesi ile birlikte Türkiye'nin sıralamada yükselmesi öngörülüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bursa'daki cehennemlik! O askerler için yapılmışBursa'daki cehennemlik! O askerler için yapılmış
KKTC'nin ilk yerli otomobili tanıtıldı! İşte özellikleriKKTC'nin ilk yerli otomobili tanıtıldı! İşte özellikleri
PlayStation 5'in çıkış tarihi ertelenebilir! Bakın neden...PlayStation 5'in çıkış tarihi ertelenebilir! Bakın neden...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
internet Türkiye Dünyanın en hızlı interneti Dünyanın en hızlı interneti nerede en hızlı internet websitetooltester

En Çok Okunan Haberler

Kına gecesinde damadının boğazını kesmişti! Kan donduran ifadeler

Kına gecesinde damadının boğazını kesmişti! Kan donduran ifadeler

Survivor'ın yeni yarışmacıları belli oldu!

Survivor'ın yeni yarışmacıları belli oldu!

Ahmet Davutoğlu'ndan Abdullah Gül'e 'Siyasal İslam' yanıtı

Ahmet Davutoğlu'ndan Abdullah Gül'e 'Siyasal İslam' yanıtı

Otobüsleri taşladılar, hastaneyi yakmaya çalıştılar

Otobüsleri taşladılar, hastaneyi yakmaya çalıştılar

'Ruh eşim' diyen Aleyna'ya yanıt gecikmedi

'Ruh eşim' diyen Aleyna'ya yanıt gecikmedi

Bakan Akar'dan önemli açıklamalar: Cumhurbaşkanımız talimatı verdi

Bakan Akar'dan önemli açıklamalar: Cumhurbaşkanımız talimatı verdi

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Nokia'dan çeyrek altından ucuza telefon hamlesi!

Nokia'dan çeyrek altından ucuza telefon hamlesi!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro'nun fiyatı belli oldu!

Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro'nun fiyatı belli oldu!

iPhone 9'un fiyatı belli oldu!

iPhone 9'un fiyatı belli oldu!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
85 nere 5 nere pehh
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şok! Google ani bir kararla yüzlerce uygulamayı kaldırdı

Şok! Google ani bir kararla yüzlerce uygulamayı kaldırdı

Uzun zamandır bekleniyordu! İşte KKTC'nin ilk yerli otomobili

KKTC'nin ilk yerli otomobili tanıtıldı! İşte özellikleri

Google Pixel 5 Android 11 ile ortaya çıktı

Google Pixel 5 Android 11 ile ortaya çıktı

Birbirinden güzel oyunlarda yüzde 70’e varan indirimler yapıldı

Birbirinden güzel oyunlarda yüzde 70’e varan indirimler yapıldı

Sony, şimdi de orta segmentte şansını deneyecek

Sony, şimdi de orta segmentte şansını deneyecek

Galaxy A71 fiyatı ile cep yakıyor

Galaxy A71 fiyatı ile cep yakıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.