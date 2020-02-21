Dünyanın en hızlı interneti hangi ülkede? (Listede Türkiye de var)

İnternet artık su gibi temel bir ihtiyaç haline geldi. En ufak bir internet kesintisinde veya yavaşlamasında servis sağlayıcılara mesaj yağdırıyor, o gün boyunca izlemeyi hayal ettiğimiz filmi Full HD izleyemiyor ya da oynamak için 1 hafta beklediğimiz oyunu oynayamıyoruz. Bu durum çok sinir bozucu olabiliyor. Fakat dünyanın diğer ülkelerindeki her insan bu durumla yüzleşmek zorunda değil. Dünyanın en hızlı internetine sahip ülkeler sıralaması da bunun bir nevi canlı kanıtı.

DÜNYANIN EN HIZLI İNTERNETİ UZAK DOĞUDA

WebsiteToolTester, dünyanın en hızlı internetine sahip ülkeleri açıkladı. WebsiteToolTester'ın elde ettiği verilere göre dünyanın en hızlı interneti ortalama 85.02 Mbps hız ile Tayvan'da bulunuyor. Tayvanı ise sırayla 70.86 Mbps ile Singapur ve Birleşik Krallık'a bağlı olan Jersey takip ediyor. Sadece 97 bin 857 kişinin yaşadığı Jersey'in ortalama internet hızı ise 67.46 Mbps. Bu gerçekten şaşırtıcı.

TÜRKİYE HIZINI ARTTIRDI

Türkiye ise listede kendisine önceki yıllarda olduğu gibi yer bulmayı başardı. 2017'de 3.96 Mbps, 2018 yılında 4.90 Mbps ortalama internet hızı sunan Türkiye, 2019 yılında ise 5.27 Mbps ortalama internet hızı ile listede 102'nci sırada yer aldı. Önümüzdeki yıllarda internet altyapısının geliştirilmesi ile birlikte Türkiye'nin sıralamada yükselmesi öngörülüyor.

