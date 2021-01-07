Dünyanın en iyi 10 keşfi arasında yer alan İznik gölündeki bazilikada durum vahim

Bursa’nın İznik ilçesinde, göl kıyısının 50 metre açığında bulunan, Aziz Neophytos’un adına inşa edildiği belirlenen batık bazilika, suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı.

2014 YILINDA ORTAYA ÇIKTI

Tarihi M.Ö. 4’üncü yüzyıla uzanan, Bithynia, Selçuklu, Roma ve Osmanlı gibi pek çok medeniyete ev sahipliği yapan İznik’te 2014 yılında havadan çekilen fotoğraflar sayesinde İznik gölü içerisinde 2 bin yıllık bazilika olduğu ortaya çıktı.

Bazilika formunda kilise kalıntısı olduğu belirlenen yapı, 50 metre açıkta, 6 metre derinlikte yer alıyor. 740 yılında yaşanan depremde göl sularına gömülen bazilika, 2014 yılının en önemli keşifleri arasında gösterildi.

VATANDAŞLARIN İLGİ ODAĞI OLDU

Batık bazilika, yaşanan kuraklığa bağlı olarak su yüzeyinin üzerine çıktı. Üzerinde kuşların yuva yaptığı bazilikanın parçaları gün yüzüne çıkınca meraklı vatandaşların ilgi odağı haline gelmeye başladı.

'ACİLEN TEDBİR ALINMASI LAZIM'

Bazilikanın Kafes içinde korunan en önemli parçaları suyun çekilmesiyle gün yüzüne çıktı. İznik gölü kıyısında işletmesi bulunan Bekir Uslu, “Ben 20 yıldır İznik gölünde işletmecilik yapmaktayım. İlk defa bu kadar çekilmeye şahitlik ediyorum. Son yıllardaki kuraklık sebebiyle Göbeklitepe olma yolunda ilerleyen bazilika gün yüzüne çıktı. Kuşların yuvası haline geldi. Acilen tedbir alınması lazım. Durum vahim” dedi.

(İHA)

