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  4. Dünyanın en kısa dansçısı Sassee Cassee'ye aşık oldu! Gelen eleştirilere verdiği yanıt ile aşkını ispat etti

Dünyanın en kısa dansçısı Sassee Cassee'ye aşık oldu! Gelen eleştirilere verdiği yanıt ile aşkını ispat etti

11.02.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 yaşındaki Blake ve 32 yaşındaki Sassee Cassee çifti, aşkın boy uzunluğu ve yaş gibi farklılıkları dinlemediğini kanıtladı. Kendisini "dünyanın en kısa dansçısı" olarak adlandıran Sassee Cassee'ye aşık olan Blake, ilişkileriyle alay edenlere karşılık verdi ve ona olan aşkını ispat etti.

Dünyanın en kısa dansçısı Sassee Cassee'ye aşık oldu! Gelen eleştirilere verdiği yanıt ile aşkını ispat etti

Sosyal medya 19 yaşındaki Blake ile kendini "dünyanın en kısa dansçısı" olarak tanımlayan 32 yaşındaki Sassee Cassee'nin aşkını konuşuyor. Blake, Cassee'den çok daha uzun ve on üç yaş daha genç ancak bu onların aşkının önünde bir engel değil.

ARALARINDAKİ BOY FARKI DİKKAT ÇEKİYOR

Çocukken kendisine kemik büyümesini ve boy gelişimini engelleyen kıkırdak-saç hiperplazisi teşhisi konan Sassee Cassee, yaklaşık 64 cm uzunluğundayken, Blake ise yaklaşık 174 cm uzunluğunda.

Blake ve Cassee

Şimdi Blake, Truly'ye internette insanlardan boyları ve yaş farkları hakkında bir dizi küfürlü ve incitici mesajlar aldıktan sonra konuştu.

"OYUN OYNAMAYA ÇALIŞMIYORUM"

Blake, “O iyi kalpli bir insan ve onu çok seviyorum ve beni mutlu ediyor. Gülümsüyor. Birlikte gülüyoruz. Bir ilişki bulup yuva kurmaya çalışıyorum. Oyun oynamaya çalışmıyorum" dedi.

Blake ayrıca, Sassee'yi gerçekten kısa bir dansçıdan çok daha fazlası olarak gördüğünü ve onu herhangi bir kişiden farklı olarak görmediğini dile getirdi.

Cassee-2

Ayrıca Cassee'nin kendisinden 13 yaş büyük olmasından endişe etmediğini de belirterek, "Yaş sadece bir sayı" ifadesini kullandı.

Kötü sosyal medya trollerinden rahatsız olmadığını da sözlerine ekleyen Blake, söyledikleriyle aşkını kanıtladı.

Çift şimdi Minnesota'da yaşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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