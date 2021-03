Dünyanın en pahalı pizzası: 10 bin Bitcoin! (613 milyon dolar)

2010 yılında pizza siparişine 10 bin Bitcoin ödeyen bilgisayar programcısı Laszlo Hanyecz, güncel Bitcoin fiyatıyla toplamda 613 milyon dolar ödemiş oldu. İki büyük boy pizza için, dönemin kuruyla 41 dolar vermek yenine servet ödemiş oldu. Konuya ilişkin konuşan Hanyecz, bu durumdan ötürü pişmanlık duymadığını belirtti.

Olayın nasıl geliştiğini anlatan Hanyecz, "Bitcoin için oluşturulmuş bir forum sitesinde, iki büyük boy pizza için 10 bin bitcoin ödeme yapabileceğimi yazdım. Yazdığım mesaja iki gün sonra, yani 22 Mayıs 2010’da ’Jercos’ adlı kullanıcı döndü. Teklifim kabul edildi ve evime iki büyük boy pizza gönderildi" demişti.

Hanyecz'in, 2010 yılında ilk kez bitcoini bir alışverişte kullandığı ortaya çıkmıştı.

In 2010 Laszlo Hanyecz bought 2 pizzas for 10,000 bitcoins. Today that's worth $100,000,000.(TravelbyBit can setup your local pizza shop to accept bitcoin)



