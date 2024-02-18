Dünyanın en sıra dışı uzay araçlarından! Aynı zamanda bir ilk: Proje başkanı, o detayı "Bizi hayrete düşürdü" diyerek paylaştı

Uzaya bırakılan ve orada biriken istenmeyen maddelerin ve enerjinin yarattığı olumsuz durum, uzay kirliliği diye bir gerçeği de ortaya çıkartıyor. Ancak The Guardian'ın haberine göre Japonya uzay kirliliğiyle mücadele için harekete geçmiş durumda. Bu bağlamda ülke, dünyanın ilk ahşap uydusu LignoSat'ı fırlatmaya hazırlanıyor.

DÜNYANIN İLK AHŞAP UYDUSU!

Habere göre, LignoSat sondası, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) yapılan deneylerde özellikle sağlam ve çatlamaya karşı dayanıklı olduğu tespit edilen manolya ağacından inşa edildi. Şimdi bu yaz bir ABD roketiyle fırlatılması için planlar tamamlanıyor.

Ahşap uydu, Kyoto Üniversitesi ve Sumitomo Forestry tomrukçuluk şirketindeki araştırmacılar tarafından, ahşap gibi biyolojik olarak parçalanabilen malzemelerin şu anda tüm uyduların inşa edildiği metallere çevre dostu alternatifler olarak kullanılıp kullanılamayacağını test etmek amacıyla inşa edildi.

"Kyoto Üniversitesi'nden Japon astronot ve havacılık mühendisi Takao Doi geçtiğimiz günlerde şu uyarıda bulundu:

"Dünya atmosferine tekrar giren tüm uydular yanarak küçük alümina parçacıkları oluşturur ve bu parçacıklar uzun yıllar boyunca atmosferin üst katmanlarında yüzer. Sonunda bu, Dünya'nın çevresini etkileyecektir."

Sorunun üstesinden gelmek için Kyoto araştırmacıları, uzaya fırlatma ve Dünya yörüngesinde uzun uçuşların zorluklarına ne kadar dayanabileceklerini belirlemek amacıyla ahşap türlerini değerlendirmek üzere bir proje başlattılar. İlk testler uzaydaki koşulların yeniden yaratıldığı laboratuvarlarda gerçekleştirildi ve ahşap örneklerinin kütlelerinde ölçülebilir bir değişiklik olmadığı, çürüme ya da hasar belirtisi göstermediği tespit edildi.

"BİZİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ"

Proje başkanı Koji Murata, "Ahşabın bu koşullara dayanma kabiliyeti bizi hayrete düşürdü" dedi.

Bu testlerden sonra numuneler ISS'ye gönderildi ve burada Dünya'ya geri getirilmeden önce neredeyse bir yıl boyunca maruz kalma denemelerine tabi tutuldular. Yine çok az hasar belirtisi gösterdiler; Murata bu durumu uzayda ahşabın yanmasına neden olabilecek oksijen ve çürümesine neden olacak canlıların bulunmamasına bağlıyor.

Çeşitli ahşap türleri test edildi ve manolya ağaçlarından elde edilen ahşabın en sağlam olduğu kanıtlandı. Murata, bunun şimdi Kyoto'nun ahşap uydusunu inşa etmek için kullanıldığını ve uzay aracının yörüngede ne kadar iyi performans gösterdiğini belirleyecek bir dizi deney içereceğini söyledi.

NE ZAMAN FIRLATILACAK?

Murata, fırlatma aracı konusunda nihai kararın henüz verilmediğini, seçeneklerin bu yaz Orbital Sciences Cygnus aracı ile ISS'ye yapılacak bir uçuş ya da yılın ilerleyen dönemlerinde benzer bir SpaceX Dragon görevi olarak daraltıldığını sözlerine ekledi. Bir kahve fincanı büyüklüğündeki sondanın üst atmosfere girmesine izin verilmeden önce en az altı ay boyunca uzayda çalışması bekleniyor.

LignoSat yörüngedeki çalışması sırasında iyi bir performans gösterirse, ahşabın daha fazla uydu için bir yapı malzemesi olarak kullanılmasına kapı açılabilir. (Fotoğraf kaynağı: Kyoto Üniversitesi)





