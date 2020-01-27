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Dünyanın en tehlikeli 10 kenti

İLGİNÇ HABERLER  | 27.01.2020 10:36 | Son Güncelleme

Fotoğraflarına baktığınızda evrenin cennet köşeleri arasında yer alacağını düşündüğünüz kentlerden bazılarının dünyanın en tehlikeli noktalarından biri olduğunu söylesek bize inanır mıydınız?

Suçun kol gezdiği, cinayet ve çatışmaların korkunç boyutlara ulaştığı bu kentler hem orada yaşayanlar hem de turistler için travmalara yol açıyor. Yapılan araştırmalar bu konuda Güney Amerika'nın en tehlikeli yer olduğu sonucunu ortaya çıkardı. İşte suç oranlarının çok yüksek seviyelerde olduğu ve kötü şöhrete sahip dünyanın en tehlikeli 10 kenti...

Acapulco, Meksika

Listede Meksika'dan bir diğer kent de Acapulco. 857,883 kişinin yaşadığı kentte geçtiğimiz yıl 948 cinayet vak'ası yaşandı. Buna göre Acapulco'da yaşayan her yüz bin kişiden 111'i cinayet kurbanı.

Tijiuana, Meksika

Tijiuana, Meksika
1,909,424 kişinin yaşadığı Tijuana'da geçtiğimiz yıl 2640 cinayet gerçekleşti. Bu veriye göre Tijuana'da yaşayan her yüz bin kişiden 138'inin hayatı cinayet nedeniyle son buldu. Bu rakamlar nedeniyle Tijuana dünyanın en tehlikeli yeri.

Caracas, Venezuela

Caracas, Venezuela
Venezuala'nın başkenti Caracas'ta geçtiğimiz yıl 2980 kişi cinayet sonucu hayatını kaybetti. Diğer bir deyişle her yüz bin kişiden yüzü.

Fortaleza, Brezilya

Fortaleza, Brezilya
Yaklaşık 4 milyon insanın yaşadığı Fortaleza'da geçtiğimiz yıl 2724 cinayet gerçekleşti. Bu da her yüz bin kişiden 69'unun cinayet sonucu hayatını kaybettiği anlamına geliyor.

Cape Town, Güney Afrika Cumhuriyeti

Cape Town, Güney Afrika Cumhuriyeti
Listede Kuzey ve Güney Amerika dışındaki tek yer olan Cape Town'da geçtiğimiz yıl 2868 cinayet gerçekleşti. Her yüz bin kişiden 66'sının ölüm sebebi cinayet.

Cancun, Meksika

Cancun, Meksika
Meksika'nın ünlü tatil yeri Cancun'da geçtiğimiz yıl 547 cinayet vak'ası gerçekleşti. Bu da her yüz bin kişiden 64'ünün cinayet sonucu hayatını kaybetmesi demek.

St. Louis

St. Louis
ABD'nin St. Louis kenti de adli vak'alarıyla ünlü.Şehirde 2018'de 187 kişi cinayet sonucu hayatını kaybetti.

Cali, Kolombiya

Cali, Kolombiya
2 buçuk milyon insanın yaşadığı Cali'de geçtiğimiz yıl 1209 cinayet vak'ası gerçekleşti. Her yüz bin kişiden 47'si bu yüzden hayatını kaybetti.

Recife, Brezilya

Recife, Brezilya
4 milyonluk nüfusa sahip Recife'de 1738 kişi cinayet sonucu hayatını kaybetti. Bu da her yüz bin kişiden 44 kişinin öldüğü anlamına geliyor.

Detroit, ABD

Detroit, ABD
ABD'nin orta kuzeyinde yer alan Detroit'te geçtiğimiz yıl 261 kişi öldürüldü. Yaklaşık 700 bin kişinin yaşadığı Detroit'te her yüz bin kişiden 39'u cinayet sonucu öldü.
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Anahtar Kelimeler:
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