Dünyanın en uzun deniz köprüsü açıldı

Köprüden geçiş ücreti 21 dolar ancak özel araç sahiplerinin izin belgesi alması gerekiyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yapımı 9 yıl süren denizin üzerindeki dünyanın en uzun köprüsünü resmen açtı. Bağlantı yollarıyla birlikte köprünün uzunluğu 55 kilometreyi bulunuyor. Köprü sayesinde Çin, Zhuhai şehri üzerinden özerk statüye sahip dünyanın finans merkezlerinden olan Hong Kong ve bir başka özerk statüdeki serbest ticaret bölgesi Makau birbirine bağlanmış oldu.

Hong Kong ve Makau liderleriyle birlikte açılışa katılan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, köprüyü resmen araç trafiğine açtı. Köprünün maliyeti 20 milyar doları bulurken, 9 yıl süren ve güvenlik sorunlarıyla da gündeme gelen inşaat sırasında resmi raporlara göre en az 18 işçinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

BU KÖPRÜYÜ BU KADAR ÖZEL KILAN NE?

Üç kıyı şehrini bağlayan köprüde 60 adet Eyfel Kulesi inşa etmeye yetecek 420 bin ton çelik kullanıldı. Köprünün 30 kilometrelik bölümü İnci Irmağı deltasında uzanıyor. Gemilerin geçmesi için 6.7 kilometrelik bölüm iki yapay ada arasında deniz altı tünel olarak inşa edildi.

Köprünün geriye kalan kısmı ise bağlantı yolları, viyadükler ve kara tünellerinden oluşuyor ve Zhuhai ile Hong Kong'u köprünün ana gövedesine bağlıyor.



