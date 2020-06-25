Dünyanın en yaşlı Golden Retriever’ı 20 yaşında

20 yaşına giren August ile tanışın.

August, 24 Nisan 2000’de doğdu. Hayatı boyunca iki kez ev değiştirdi ve nihayet Oakland’daki Steve ve Jennifer’la birlikte yaşamak üzere kalıcı yuvasına kavuştu. Golden Retriever’ların ortalama ömrüleri 10 ila 12 sene olmasına rağmen, August son kez sahiplenildiğinde 14 yaşındaydı. Yeterince yaşlı bir köpek olmasına rağmen çift August’u sahiplenmekte tereddüt etmedi. Ancak çift, August’la birlikte altı sene daha yaşayacaklarını ve August’un en yaşlı Golden Retriever olacağını henüz bilmiyordu.

Augie, şu ana dek bilinen en yaşlı Golden Retriever

August için düzenlenen 20. yaş günü partisinin fotoğrafları GoldHeart Golden Retrievers Rescue tarafından Facebook’ta paylaşıldı. Bu özel gün için rengarenk afişler ve kocaman bir havuçlu kek hazırlandı. August bu özel günü insan arkadaşlarıyla ve Sherman, Belle, Bruce adlı kardeşleriyle birlikte geçirdi.

Sahibi Jennifer 20 yaşında olmasına rağmen oldukça sağlıklı olan August’un ufak hareket problemleri olsa da, bahçede her gün yürüyüş yapmaktan hoşlandığını söyledi.