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Dünyanın en yaşlı Golden Retriever’ı 20 yaşında

İLGİNÇ HABERLER  | 25.06.2020 12:52 | Son Güncelleme

Dünyanın en saf köpeklerinden biri olan Golden Retriever’ların altın rengi tüyleri, arkadaş canlısı ve sevgi dolu olmaları birçok insanın kalbini eritir. 20 yaşına giren ve dünyanın en yaşlı Golden Retriever’ı olan Oakland’dan August adlı köpek de onlardan biri.

Dünyanın en yaşlı Golden Retriever’ı 20 yaşında

20 yaşına giren August ile tanışın.

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August, 24 Nisan 2000’de doğdu. Hayatı boyunca iki kez ev değiştirdi ve nihayet Oakland’daki Steve ve Jennifer’la birlikte yaşamak üzere kalıcı yuvasına kavuştu. Golden Retriever’ların ortalama ömrüleri 10 ila 12 sene olmasına rağmen, August son kez sahiplenildiğinde 14 yaşındaydı. Yeterince yaşlı bir köpek olmasına rağmen çift August’u sahiplenmekte tereddüt etmedi. Ancak çift, August’la birlikte altı sene daha yaşayacaklarını ve August’un en yaşlı Golden Retriever olacağını henüz bilmiyordu.

Augie, şu ana dek bilinen en yaşlı Golden Retriever

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August için düzenlenen 20. yaş günü partisinin fotoğrafları GoldHeart Golden Retrievers Rescue tarafından Facebook’ta paylaşıldı. Bu özel gün için rengarenk afişler ve kocaman bir havuçlu kek hazırlandı. August bu özel günü insan arkadaşlarıyla ve Sherman, Belle, Bruce adlı kardeşleriyle birlikte geçirdi.
Sahibi Jennifer 20 yaşında olmasına rağmen oldukça sağlıklı olan August’un ufak hareket problemleri olsa da, bahçede her gün yürüyüş yapmaktan hoşlandığını söyledi.

August’un Facebook’ta paylaşılan doğum günü kısa sürede viral oldu.

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14 yaşındayken böbrek sorunu yaşayan August, ıslak ve kuru mama karışık beslenerek, yardımcı ek gıda takviyeleri alarak bu sorunun üstesinden geldi.

GoldHeart Golden Retrievers Rescue tarafından paylaşılan yazıda “17 – 18 yaşına kadar yaşayan çok fazla golden var. 19 yaşını gören birkaç hikaye de var. Ancak Augie 20 yaşına ulaşan ilk Golden Retriever oldu” dendi.

Golden Retriever’ların 10 ila 12 yaşına dek yaşadığı düşünüldüğünde August’un hikayesi oldukça etkileyici

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August doğduğunda Sony, PlayStation 2’yi Japonya’da piyasaya sürmüştü ve en popüler cep telefonu Nokia 3310’du. O sene Gladyatör ve X-Men vizyona girmişti. İşte August o kadar yaşlı.

August doğum gününü insan arkadaşları ve kardeşleriyle birlikte köpek dost havuçlu kek yiyerek geçirdi

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GoldHeart Golden Retrievers Rescue, Golden Retriever’ların yaşam ömrünü uzatacak bazı tüyolar paylaştı.
1 Veterinerizi dinleyin. Onlar köpeğinizi yakından tanır, ona en uygun olan ve onu en sağlıklı tutacak önerilerde bulunur.
2 Köpeğinizi dinleyin. Konuşmasalar bile güçlü iletişim kurarlar. Eğer bir yiyeceğe veya etkinliğe olumsuz tepki veriyorsa, onu hemen değiştirin.
3 Köpeğinizi kaliteli mamalarla besleyin. İyi mama, sağlık ve neşe demektir. Bu tür masraflardan kaçınmayın, aksi takdirde paranızı veterinerlerde harcamak zorunda kalabilirsiniz.
4 Golden Retriever’larınızı düzenli şekilde tımar edin. Böylelikle diş, dişeti, kulak enfeksiyonu, deri problemleri gibi sorunları hemen fark edip önlem alabilirsiniz.
5 Kalbini ve kaslarını güçlü tutabilmek için düzenli olarak egzersiz yaptırın.

17, 18 yaşına kadar yaşamış olanları varsa da, ilk kez bir Golden Retriever 20 yaşına girdi.

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İnsanlar Facebook'tan yorum yaparak August'un doğum gününü kutladı.

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"Mutlu yıllar! Sana kocaman sarılabilmek isterdim."

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"20 yaş günün kutlu olsun tatlı kız."

oldest-known-golden-retriever-august-3
"Mutlu yıllar tatlım."

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